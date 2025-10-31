Visitas guiadas gratis a las Edades del Hombre de Zamora
Serán los martes y viernes a las 16.30 horas, con inscripción en la Oficina de Turismo
La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora es el lugar donde se puede obtener información y reservar plaza para las visitas guiadas gratuitas que se llevarán a cabo los martes y los viernes a las 16.30 horas.
Bajo el lema "Visita las Edades del Hombre y conoce Zamora", se están promoviendo las visitas guiadas para todas las edades organizadas por el Ayuntamiento de Zamora, entre el 4 de noviembre y el 27 de marzo.
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en esta administración de Zamora: ¿cuánto se ha llevado el ganador?