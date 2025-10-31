Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visitas guiadas gratis a las Edades del Hombre de Zamora

Serán los martes y viernes a las 16.30 horas, con inscripción en la Oficina de Turismo

Las Edades del Hombre en la iglesia del Carmen de San Isidoro

Las Edades del Hombre en la iglesia del Carmen de San Isidoro / Alba Prieto / LZA

Carlos Gil Andrés

La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora es el lugar donde se puede obtener información y reservar plaza para las visitas guiadas gratuitas que se llevarán a cabo los martes y los viernes a las 16.30 horas.

Bajo el lema "Visita las Edades del Hombre y conoce Zamora", se están promoviendo las visitas guiadas para todas las edades organizadas por el Ayuntamiento de Zamora, entre el 4 de noviembre y el 27 de marzo.

TEMAS

