Visitas guiadas gratis a las Edades del Hombre de Zamora

La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora es el lugar donde se puede obtener información y reservar plaza para las visitas guiadas gratuitas que se llevarán a cabo los martes y los viernes a las 16.30 horas.

Bajo el lema "Visita las Edades del Hombre y conoce Zamora", se están promoviendo las visitas guiadas para todas las edades organizadas por el Ayuntamiento de Zamora, entre el 4 de noviembre y el 27 de marzo.