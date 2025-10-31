SOMACYL impulsa vivienda joven de alquiler asequible

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), promueve en Zamora la construcción de un edificio con 42 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven. Se trata de un modelo de residencia donde las personas comparten espacios y servicios comunes, aunque tengan su vivienda particular. Con esta promoción, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda para los menores de 36 años, la ampliación de la oferta pública de vivienda y la revitalización urbana, ofreciendo alternativas habitacionales asequibles y de calidad. La inversión total en el caso de Zamora es de 5,5 millones de euros.

La de Zamora es una de las 130 promociones que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona actualmente en toda la Comunidad tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler y suman más de 3.000 viviendas en construcción o rehabilitación.

En concreto, las viviendas colaborativas se llevan a cabo gracias al programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, cuyo objetivo es fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible. Para ello, se promueve la construcción de nuevas viviendas o la rehabilitación de edificios que actualmente no estén destinados a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública, con el fin de ser destinadas al alquiler o cesión en uso durante un periodo mínimo de 50 años.

Esta ayuda se destina a financiar la construcción de 1.013 viviendas colaborativas energéticamente eficientes en régimen de protección pública, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, a través de 15 actuaciones a ejecutar a través de SOMACYL.

Las promociones son:

42 viviendas en Zamora que se lleva a cabo en la calle Burgos 12

40 viviendas en avenida de los Derechos Humanos de Ávila

38 viviendas en calle Eugenio de Aviraneta de Aranda de Duero (Burgos)

20 viviendas en calle Andrés Viloria de Ponferrada (León)

50 viviendas en calle Hijas de la Caridad de Palencia, 38 viviendas en calle Eduardo Saavedra de Soria

27 viviendas en calle de La Cerámica en Medina del Campo (Valladolid)

28 viviendas en avenida de Europa de Miranda de Ebro (Burgos)

144 viviendas en Casa de la Vega de Burgos

100 más en calle Santa María Josefa de León

93 viviendas en carretera de Valdevilla de Segovia

59 viviendas en SC sector 12 Los Viveros, en Valladolid

50 viviendas en calle Mieses 5, en Valladolid

170 en el Plan Parcial Parque Alameda 1E, en Valladolid

114 viviendas en calle Julio Senador Gómez nº 103, en Valladolid

Características de las promociones

Por lo que se refiere a las características generales de las actuaciones, son promociones de viviendas colaborativas en bloque de nueva construcción que se van a destinar por un plazo de al menos 50 años, al arrendamiento social o a precio asequible, principalmente, para jóvenes menores de 36 años. Los proyectos se realizan sobre suelos cedidos en su mayoría por los Ayuntamientos en los que se ubica la actuación. En Zamora ha sido el Ayuntamiento de la capital el que ha cedido los terrenos.

Los técnicos explican el proyecto en construcción en Zamora. / José Luis Fernández

La tipología de edificio predominante es el bloque residencial, en el que la mayoría de las viviendas son de dos dormitorios. Se opta por este número de habitaciones ya que, junto al dormitorio principal, una habitación adicional permite que se pueda destinar a un segundo inquilino, a un futuro dormitorio infantil, a una oficina, o un cuarto de invitados …

Esta tipología de vivienda contempla, además, salón-comedor, cocina integrada, dos baños y terraza de 6 metros cuadrados. La promoción de Zamora cuenta también con dos baños, uno de ellos completo.

La superficie útil adecuada para este tipo de viviendas se sitúa en 60 metros cuadrados, a los que se suma la terraza de 6 metros más y se añaden, además, los 5,43 metros cuadrados que cada vivienda cede a los usos compartidos con la comunidad: zonas comunes o coliving, lo que sitúa la superficie total por vivienda en 71,43 metros cuadrados útiles. Como espacios comunitarios tipo coliving, se pueden establecer en estas bloques de viviendas zonas coworking, lavandería comunitaria compartida o gimnasios … En la promoción de Zamora las zonas comunes estarán destinadas a lavandería y zona de coworking y existirá una zona reservada para aparcamiento de bicicletas.

Imagen del proyecto de actuación de cómo quedará el inmueble una vez terminado. / Cedida

Se ejecutan, además, plazas de aparcamiento cuando las zonas donde se implantan las promociones acusan problemas de aparcamiento o cuando debido a las condiciones del terreno es aconsejable ejecutar garaje. La promoción de Zamora dispondrá de 42 parkings.

En lo que se refiere a la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) se resuelve mediante calderas centralizadas de biomasa o redes de calor, lo que contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética del conjunto residencial.

En estas viviendas se ha previsto un sistema de gestión y control que permite el estudio del comportamiento de las viviendas e inquilinos desde el punto de vista energético. El resultado son unas viviendas eficientes que reducen en más de un 20% el consumo de la energía primaria no renovable con respecto al CTE-DB-HE0.

Las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social.

A estos efectos, los arrendatarios tendrán que estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, no ser titulares de una vivienda en propiedad y tener hasta 35 años; y los ingresos de la unidad familiar han de ser inferiores a 5 veces el IPREM.

Inmueble en construcción en Zamora. / Cedida

Precio de alquiler

En cuanto al precio del alquiler, se fija un precio máximo del alquiler mensual de las viviendas. Para hallarlo, será el resultado de multiplicar los metros cuadrados de la superficie útil real de la vivienda y, en su caso, de la plaza de garaje, trastero o cualquier otra superficie adicional anexa por las cuantías máximas establecidas para cada promoción.

De modo que las actuaciones con cuantía máxima mensual de 5.94 €/m² para superficie útil de vivienda y 3.56 €/m² para superficie adicional se aplica a un total de 283 viviendas que contempla las 42 viviendas en construcción en la calle Burgos, 12 en Zamora. También para las viviendas de Ávila, las de Aranda de Duero (Burgos), Ponferrada (León), Palencia, Soria, Medina del Campo (Valladolid) y las de Miranda de Ebro (Burgos).

Mientras que se fija cuantía máxima mensual de 6.82 €/m² para superficie útil de vivienda y 4.09 €/m² para superficie adicional para las promociones de Casa de la Vega (Burgos), León, Segovia y cuatro promociones de la ciudad de Valladolid. Lo que supone un total de 730 viviendas colaborativas.

El precio de alquiler establecido será de aplicación en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento correspondiente y será objeto de actualización anual conforme a la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo (IPC). En dicho contrato se concretará la actualización de dicho precio de conformidad con la legislación específica de aplicación.

El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el arrendatario y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.

Eficiencia energética

Las viviendas, promovidas por SOMACYL, pretenden basarse en un sistema de construcción sostenible que aspira a ser reconocido en el sector de la construcción dentro de la Comunidad de Castilla y León.

Así se proyectan varias actuaciones en materia de eficiencia energética. Para reducir el consumo de energía primaria no renovable se van a adoptar estrategias generales en la envolvente, con instalaciones de alta eficiencia como sistema de ventilación mecánica controlada o uso de luminarias de bajo consumo y control de agua en los puntos de consumo, entre otros aspectos. También se plantea la reducción de la demanda energética con sistemas de iluminación exterior con temporizador que permita una programación horaria.