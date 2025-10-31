Novela
Rosa Ribas acerca a su último libro en Zamora
La autora mantendrá el viernes 31 de octubre un encuentro en Semuret
La escritora Rosa Ribas hablará de su última novela , de sus personajes o de su manera de afrontar el proceso creativo en un encuentro que mantendrá en la librería Semuret el viernes, día 31 de octubre, a las 20.00 horas.
La autora, que conjuga la novela negra, con la histórica y la más intimista, estará acompañada por Juan Antón y Óscar Centeno como moderadores.
Su carrera literaria comenzó en el año 2006 con la novela histórica "El pintor de Flandes".
En los últimos años ha cautivado a miles de lectores con la saga de los Hernández, integrada por los títulos "Un asunto demasiado familiar", "Los buenos hijos", "Nuestros muertos" y "Los viejos amores", novela publicada hace unos meses.
