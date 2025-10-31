Las muestras de sangre de Zamora, paralizadas por la huelga de técnicos, salvo las urgentes

Los centros de salud siguen recogiendo muestras de sangre y fluidos como normalmente, sin tener en cuenta que los técnicos sanitarios están en huelga, lo que está provocando un acúmulo de muestras que sí se reciben en el laboratorio, pero no se están analizando, salvo en los casos urgentes o sensibles, como pueden ser las de Pediatría.

Es lo que aseguran fuentes sindicales a este diario, que hablan de éxito de la huelga en prácticamente todos los servicios, excepción hecha de Atención Primaria y Radiodiagnóstico del Virgen de la Concha. En el resto funcionan los servicios mínimos, pero solo para patología urgente o que no se puede demorar, caso de los tratamientos de radioterapia.

"Seguimos en pie de huelga, a pesar de las amenazas y cambio de puestos de trabajo dentro de los servicios", señalaron a este diario fuente sindicales, que aseguran que "la Gerencia del Complejo Asistencial de Zamora sigue vulnerando nuestro derecho y eso quiere decir que no reconocen nuestro trabajo ni necesidad en diagnósticos , seguimientos y tratamientos de las enfermedades. Todas las coacciones evidentemente las hacen verbalmente, nada por escrito".

Las mismas fuentes indicaron que se está obligando a los servicios mínimos a atender todo el trabajo, no solo lo urgente o no demorable. "Somos profesionales sanitarios y sabemos que existen unos mínimos que son irrenunciables, pacientes que necesitan de nosotros por estado de salud y el grave riesgo que corre su vida, pero ahora todo es urgente y esa coacción va hacia los médicos para que recaiga en nuestros puestos de trabajo como mínimos".

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada rechazó que haya presiones contra el derecho de huelga. "Si hay una presión lo que tiene que hacer cualquier persona que la conozca o la sufra es ir al juzgado y presentar una denuncia. No podemos hablar a la ligera de que hay presiones, porque eso sería completamente ilegal".

La huelga de los técnicos sanitarios se prolongará el lunes y el martes de la próxima semana. La Junta ha establecido servicios mininos en los servicios afectados: Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Anatomía Patológica y Radioterapia.