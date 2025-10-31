La Junta multiplica sus medidas para atraer a los jóvenes a Castilla y León

En la sexta edición del congreso "Razones para quedarnos" se escuchó la voz de los jóvenes y también se defendieron argumentos para demostrar que Zamora es una tierra que puede atraer a esta parte de la población. Así lo corroboró la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien aseguró que desde el gobierno de Mañueco "se trabaja todos los días para generar oportunidades y hacer más atractiva esta tierra para los jóvenes".

GALERÍA | Razones para quedarnos VI: La voz de los jóvenes /

En esa misma línea señaló la figura del nómada digital . "Tenemos que aprovechar que hoy día se puede trabajar prácticamente desde cualquier sitio, pueden venir a nuestro mundo rural", sugirió. Para aprovechar esta tendencia, la administración regional "debe poner a su disposición los medios y las oportunidades de este territorio", apuntó Blanco, para pasar a enumerar partidas que pueden ser una atracción importante para los jóvenes, desde el Buscyl —con la gratuidad del transporte interurbano— hasta las ayudas al alquiler o las diferentes líneas de conciliación que se han puesto en marcha desde la consejería que ella misma dirige, de Familia e Igualdad de Oportunidades, como el Bono Nacimiento o el programa Conciliamos.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante la clausura del congreso en el Consejo Consultivo. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ / J. L. F.

Un compromiso con los jóvenes

"Ese es el compromiso que tenemos con nuestros jóvenes, seguir poniendo encima de la mesa distintas medidas, líneas de actuación y ayudas para que Castilla y León sea una tierra atractiva para esos nómadas digitales, con el objetivo de que se instalen en Zamora y en Castilla y León", confió.

Un momento de la mesa redonda, con la participación de tres jóvenes. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Una comunidad que puede presumir, además, de destacar en ámbitos importantes como la educación, políticas sociales o dependencia. "Tenemos el compromiso de seguir trabajando para que continuar así y ser atractiva tanto para las personas que están como para las que quieran venir a quedarse", invitó.

El Consejo Consultivo de Castilla y León fue donde se celebró este foro, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde se debatió sobre estrategias para fijar población en Zamora y en Castilla y León, dedicado en esta ocasión a los jóvenes.

Clausura institucional

Isabel Blanco fue la encargada de clausurar este congreso del que destacó su excelencia para dar a conocer todas las oportunidades que tienen los jóvenes en Castilla y León. Destacó que la inversión en juventud es "clave" para abordar el reto demográfico de la comunidad y, por ello, "los jóvenes ocupan un lugar prioritario en el conjunto de políticas impulsadas por la Junta de Castilla y León".

Las autoridades, entre el público asistente al Consejo Consultivo. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Con su patrocinio, junto a Iberdrola, Audens Food y Diputación Provincial de Zamora, además de la colaboración de los ayuntamientos de Benavente y Toro, el acto contó con la apertura institucional del presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, la ponencia del sociólogo zamorano José Manuel del Barrio y una mesa redonda, moderada por la periodista Verónica de Castro, en la que participaron tres jóvenes que se han labrado un futuro en Zamora, ejemplo de las posibilidades que ofrece este territorio.

Todos los detalles sobre la sexta edición del congreso "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se desgranarán en un suplemento especial que saldrá publicado este domingo en el diario.