La jueza ordena la busca y captura de un zamorano, ¿por qué?

El imputado por tráfico de cocaína que debía ser juzgado en la Audiencia de Zamoraayer tendrá que ingresar en prisión provisional en cuanto lo localicen agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional tras no haber acudido a la vista oral, en la que se enfrentaba a cinco años de prisión. La magistrada que presidía el juicio emitió una orden de busca y captura del imputado, de iniciales D.A.L.P., para que los agentes que lo localicen lo lleven ante el tribunal provincial para juzgarle.

El hombre fue detenido en un control rutinario de la Guardia Civil cuando circulaba con su vehículo por la A-62, a la altura de Castrillo de la Guareña, donde le dieron el alto y al registrar el turismo encontraron los 49 gramos de cocaína en una bolsa, un envoltorio que contenía "polvo blanco en roca", el denominado crack que se consume fumado.

La elevada pena de prisión que la Fiscalía de Zamora exige para el acusado de tráfico de drogas se debe a que la coca tenía un grado de pureza importante, lo que permite obtener un número de dosis nada despreciable. En concreto, tras analizar esta sustancia que causa grave daño a la salud de las personas, se concluyó que tenía un 82,56% de pureza. Esta circunstancia agrava aún más la pena de cárcel que la Fiscalía puede exigir.

101 gramos de cannabis

El acusado llevaba encima también cannabis en un bote de cristal que al pesarlo resultó ser de 101 gramos netos, cuya riqueza se situó en el 17,9%, de acuerdo con el análisis de Oficina Nacional de Estupefacientes. Ese peso excede en un gramo lo que la legislación considera que puede ser para consumo propio y, por tanto, lo que transforma en delito de tráfico de drogas lo que podría quedarse en una sanción administrativa.

Los agentes de la Guardia Civil arrestaron a D.A.L.P. que conducía un Volvo por la venta de estupefacientes al menudeo. La venta de las drogas le habría reportado unos ingresos de 5.913 euros, por lo que la multa que solicita la acusación pública es el duplo de esa cantidad: 11.827 euros. El procesado volverá a ser detenido ahora para ser juzgado y su intento de eludir la acción de la justicia podría endurecer la pena de cárcel que se le pide.