¿Cuánto estás dispuesto a pagar por vivir en pleno centro de Zamora? Piso de casi 200 metros a la venta
Te presentamos una vivienda en todo el meollo de la ciudad con garaje, terraza y mirador
¡Oportunidad inmobiliaria en Zamora! Si lo que buscas es un piso grande de 200 metros cuadrados, con terraza y muy luminoso, echa un vistazo a esta oportunidad que te presenta Tucasa.com. La vivienda se encuentra situada en plena calle de Santa Clara, en el meollo de la ciudad. Se trata de un piso de 194 metros cuadrados, cuatro dormitorios, un aseo, dos cuartos de baño, plaza de garaje, armarios empotrados y terraza, además de un maravilloso mirador. ¿Quién da más?
Vistas
Tendrás unas vistas privilegiadas de la zona peatonal por excelencia de Zamora. De hecho, su amplio y luminoso salón cuenta con un mirador con vistas a Santa Clara y su dormitorio principal tiene balcón con vistas a la calle. Hay también una terraza acristalada.
El inmueble dispone además de plaza de garaje en el mismo edificio.
Precio y estado
El piso tiene un precio de 385.000 euros y está en buen estado. El bloque tiene siete pisos y el que está a la venta es un tercero. Con una antigüedad de más de 30 años, dispone de aire acondicionado y calefacción individual.
La propiedad se encuentra en buen estado y lista para entrar a vivir.
Tiene carpintería exterior de aluminio, suelo de parquet en espiga, carpintería interior de madera, agua caliente por termo eléctrico y calefacción por acumuladores eléctricos aunque el edificio también dispone de preinstalación de gas natural. La cuota de la comunidad es de 100 euros mensuales
Si estás interesado y quieres verlo, puedes contactar con la inmobiliaria aquí.
