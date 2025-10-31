Detienen a tres personas en Zamora por estafar medio millón de euros haciéndose pasar por mediadores de seguros de coche: hay 500 víctimas

Simulaban ser mediadores de seguros de coches a través de un perfil falso de una red social... pero les pillaron. La Policía Nacional ha desarticulado al grupo criminal tras la detención de cuatro personas, tres de Zamora y una de León, como cabecillas de una banda que llegó a estafar a unas 500 personas con un perjuicio económico de 500.000 euros. La mayor parte de las víctimas se dedicaba a la compra y venta de vehículos, por lo que necesitaban cobertura de póliza de seguro solo unos días y, en muchos casos, no llegaban ni a percatarse de la estafa al no tener que hacer uso de ella aunque alguno fue denunciado por carecer de este trámite pese a haberlo contratado.

Las entrañas de la investigación: cabecillas y mulas

La investigación se inició tras la denuncia de una compañía aseguradora donde se informaba que se estaban solicitando cientos de pólizas de vehículos de forma fraudulenta.

Tras varias gestiones, los agentes constataron que los investigados, para atraer a nuevos clientes, publicitaban los servicios a través de un anuncio en el perfil de una red social donde simulaba ser una compañía para la contratación de seguros. Para dar mayor veracidad, incluso constaba el teléfono de contacto y el horario de apertura de la oficina.

A. A.

El grupo criminal contaba con una estructura piramidal liderada por un cabecilla dedicado a controlar toda la actividad delictiva. En un segundo escalón se encontraban las mulas, que prestaban su identidad para la apertura de cuentas bancarias donde se recibían los fondos a través de una aplicación de pago instantáneo.

Alta del contrato on line con datos falsos

El principal investigado realizaba el alta de los contratos de manera online, a través de las plataformas de las aseguradoras, aportando la matrícula verdadera del vehículo que la víctima solicitaba siendo el resto de datos falsos o usurpados. De esta forma, evitaban que se les relacionase con las estafas dificultando así cualquier investigación policial.

Las compañías, al comprobar que las cuentas bancarias proporcionadas eran falsas, realizaban la devolución de los recibos y cancelaban la póliza.

Los cuatro han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, intrusismo profesional, usurpación del estado civil y falsedad documental.