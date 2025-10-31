La despedida de un mítico hostelero de Zamora: "Nos vemos en los bares"

"Queridos clientes y amigos: gracias por vuestro apoyo y confianza durante todo estos años. Sin vosotros, no habría sido posible. Muchas gracias y no os olvidéis: nos vemos en los bares". Una pizarra con estas letras en tiza han bastado para decir adiós a Pepe, el mítico hostelero de Zamora que durante años ha regentado el popular Benito & Co.

El local, centro de reunión de muchos zamoranos a casi cualquier hora del día, pasa ahora a manos de dos de sus camareras, que asumen el mando del establecimiento hostelero tras su marcha.

Fotografía del hostelero sirviendo una caña en los comentarios de Facebook tras el anuncio de su marcha. / Facebook (R. F. F. )

El anuncio lo ha hecho a través de las redes sociales del bar y las respuestas de sus clientes no se han hecho esperar: