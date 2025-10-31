La despedida de un mítico hostelero de Zamora: "Nos vemos en los bares"
Nueva etapa para Pepe, que durante años ha regentado el popular Benito & Co
"Queridos clientes y amigos: gracias por vuestro apoyo y confianza durante todo estos años. Sin vosotros, no habría sido posible. Muchas gracias y no os olvidéis: nos vemos en los bares". Una pizarra con estas letras en tiza han bastado para decir adiós a Pepe, el mítico hostelero de Zamora que durante años ha regentado el popular Benito & Co.
El local, centro de reunión de muchos zamoranos a casi cualquier hora del día, pasa ahora a manos de dos de sus camareras, que asumen el mando del establecimiento hostelero tras su marcha.
El anuncio lo ha hecho a través de las redes sociales del bar y las respuestas de sus clientes no se han hecho esperar:
- "Nos habéis regalado muchos años de felicidad. Muchos momentos ricos y divertidos. Nos habéis ayudado a ser una familia más feliz y más unida. El Benito ha sido nuestro refugio en Zamora. Te vamos a echar mucho mucho de menos"
- "A vivir la vida, que lo tiene bien merecido"
- "Pena y alegría... se nos va el más grande, un ejemplo a seguir"
- "Fuiste un gran compañero más que un jefe, a todos nos enseñabas a trabajar y a disfrutar"
- "Nos vemos en los bares"
- "Ahora toca disfrutar un poquito"
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en esta administración de Zamora: ¿cuánto se ha llevado el ganador?