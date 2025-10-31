Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La despedida de un mítico hostelero de Zamora: "Nos vemos en los bares"

Nueva etapa para Pepe, que durante años ha regentado el popular Benito & Co

Despedida de Pepe, el dueño de Benito and Co / Redes sociales del Benito and Co

"Queridos clientes y amigos: gracias por vuestro apoyo y confianza durante todo estos años. Sin vosotros, no habría sido posible. Muchas gracias y no os olvidéis: nos vemos en los bares". Una pizarra con estas letras en tiza han bastado para decir adiós a Pepe, el mítico hostelero de Zamora que durante años ha regentado el popular Benito & Co.

El local, centro de reunión de muchos zamoranos a casi cualquier hora del día, pasa ahora a manos de dos de sus camareras, que asumen el mando del establecimiento hostelero tras su marcha.

Fotografía del hostelero sirviendo una caña en los comentarios de Facebook tras el anuncio de su marcha. / Facebook (R. F. F. )

El anuncio lo ha hecho a través de las redes sociales del bar y las respuestas de sus clientes no se han hecho esperar:

  • "Nos habéis regalado muchos años de felicidad. Muchos momentos ricos y divertidos. Nos habéis ayudado a ser una familia más feliz y más unida. El Benito ha sido nuestro refugio en Zamora. Te vamos a echar mucho mucho de menos"
  • "A vivir la vida, que lo tiene bien merecido"
  • "Pena y alegría... se nos va el más grande, un ejemplo a seguir"
  • "Fuiste un gran compañero más que un jefe, a todos nos enseñabas a trabajar y a disfrutar"
  • "Nos vemos en los bares"
  • "Ahora toca disfrutar un poquito"

