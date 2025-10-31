Cultura
Dónde conocer las nuevas tendencias del arte en Zamora
El Museo de Zamora acoge hasta el próximo 25 de enero la exposición "De Aquí. Ahora. 2. Zamora", una propuesta que nace en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca para dar una oportunidad a sus recién egresados de arrancar su trayectoria profesional con su primera exposición, llena de piezas vinculadas al territorio.
Una apuesta arriesgada que pone en valor los nuevos conceptos del arte en un espacio tan lleno de historia como el Museo de Zamora, que acoge en su sala de exposiciones temporales "De Aquí. Ahora. 2. Zamora", con la selección de obras de trece artistas emergentes, vinculados de alguna manera a Zamora y recién graduados en Bellas Artes, con obras de diferentes formatos y estilos que sacuden al espectador por su frescura.
Una de las comisarias de la muestra, Beatriz Castela, explica que lo que este proyecto pretende "hacer visible el arte joven que se produce desde el territorio con una mirada sensible hacia Zamora, en este caso".
Transitando desde la etapa formativa a la profesional
Los protagonistas son personas "que están en un momento de tránsito entre su etapa formativa y el mundo profesional", describe.
Una de ellas es Concepción García Fernández, con su propuesta pictórica "Ven y mira", que incluye pinturas de fuerte impacto. "Es una invitación a relacionarnos con ciertos iconos de la violencia y el erotismo, que están inmersos en toda esa masificación del mundo de la imagen en redes sociales e Internet", resume.
También pintura, pero otro estilo —lápiz sobre papel— es "Trifásico", la intervención de Alba Miguel. "La idea es explorar la relación que tenemos con nosotros mismos, que provoca diferentes sensaciones, afectos, anhelos", describe, creando una narrativa con cada uno de ellos.
La escultura también tiene su espacio
La escultura también tiene cabida en esta exposición, con "Muladar", de Mario Valle, el único hombre del grupo, donde, inspirado en Sayago, se recogen diferentes cabezas de ganado recluidas en un pequeño espacio. Piezas cocidas "que están entre la cerámica y la escultura", explica.
La lista de artistas en esta exposición la completan Noelia Antúnez Martínez, emesegé, Lucía Fernández Hernández, Miryam Huertos de Pedro, Carmen López Román, Ana Luengo Yéboles, Paula Manzano Sastre, Aitana Martínez Groves-Raines, Laura Merayo y Almudena Sánchez Mata.
Obras innovadoras que apuestan por el arte
El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, estuvo presente en la inauguración de esta muestra, de la que destacó su "tremenda innovación", deseando a estos autores un futuro brillante "tras apostar por lo que más les gusta, que es el arte".
La exposición "De Aquí. Ahora. 2. Zamora" incluye fotografía, videocreación, pintura e incluso arte textil y se podrá disfrutar en el Museo de Zamora de martes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas, los sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas, hasta el 25 de enero.
