Comercio local de Zamora: Todo lo que buscas está en el centro de la ciudad

¿Te apetece descubrir lo mejor del comercio zamorano sin salir del corazón de la ciudad? En la zona centro de Zamora encontrarás mucho más que tiendas. Aquí puedes disfrutar de un espacio vivo, cercano y lleno de propuestas para todos los gustos. Desde moda, artículos decoración para el hogar o para hacer más fácil tu día a día, regalos o juegos para los niños y niñas y los no tan niños, ocio y servicios, propuestas gastronómicas para degustar en la zona o llevártelas para casa.

Cada calle guarda un pequeño universo de profesionales que combinan experiencia, trato personal y cercano y no falta el espíritu renovado. Entre la avenida Príncipe de Asturias, el parque de La Marina, Víctor Gallego y las calles que los conectan —Alfonso IX, Amargura, Pablo Morillo, Santa Teresa o Lope de Vega— late una de las áreas más dinámicas y acogedoras de Zamora. Un paseo por ellas es como recorrer un gran centro comercial al aire libre, donde tradición y modernidad se dan la mano para seguir haciendo ciudad, cada día.

Café Loft

En la avenida Príncipe de Asturias con calle Amargura, Café Loft se ha convertido en uno de los locales referentes de Zamora, con un horario amplio, de 7 de la mañana a una de la madrugada, y una propuesta gastronómica variada. Ofrece unos estupendos desayunos, cafés especiales, tapas frías y calientes con productos de temporada y una cocina abierta donde gran variedad de platos se prepara al momento. Su especialidad son las paellas, disponibles tanto para tomar en el local como para llevar, además de una completa carta de platos elaborados con mimo. Para comer puedes hacerlo en el interior o en la terraza que es ideal para disfrutar en cualquier momento del día. En Loft se combina buen ambiente, calidad y cercanía en pleno centro de la ciudad.

La gerencia, en manos de Jorge Luis Robles, ha apostado por otros proyectos hosteleros en la ciudad como el de la Cafetería Venecia, con más de cuarenta años de historia, que reabre sus puertas totalmente renovada, pero manteniendo su esencia de siempre. Destacan en este establecimiento su pasta fresca casera, las tostas recién hechas, un tentador córner de pastelería y las originales pinsas romanas, de masa madre.

La avenida Príncipe de Asturias y el inicio de la calle de la Amargura. / L. O. Z.

Centro Óptico Roberto

En Zamora, el Centro Óptico Roberto es un referente en salud visual y auditiva. Ofrece revisiones completas de la vista, una cuidada selección de monturas y lentes, así como soluciones auditivas personalizadas para cada cliente. Su equipo destaca por el trato cercano, profesional y atento, ayudando a cada persona a encontrar la opción que mejor se adapta a su estilo y necesidades. Situado en la calle Santa Teresa, 2, es un espacio de confianza donde la experiencia y la innovación se unen para cuidar de tu visión y audición.

Primer Bebé

Primer Bebé es una tienda especializada en moda y artículos para recién nacidos e infancia. Situada en Avenida Príncipe de Asturias número 13 , ofrece una cuidada selección de prendas y complementos con especial atención a la primera puesta y a primeras marcas españolas que destacan por su calidad, diseño y comodidad. Dispone además de ropa infantil desde 0 hasta 8 años , junto con canastillas, accesorios y regalos únicos, siempre con el cariño y la dedicación que merecen los más pequeños. Su equipo destaca por el trato cercano y profesional, ayudando a cada familia a encontrar todo lo necesario para vestir a los niños con estilo y confianza.

Boizas

Desde hace más de medio siglo, es todo un referente en ropa de hogar en Zamora. En sus tiendas de Calle San Andrés número 6, Avenida Cardenal Cisneros 33 y Avenida Víctor Gallego 2 , encontrarás una amplia selección de artículos de descanso, nórdicos y textiles para cama, baño y cocina, cuidadosamente elegidos para aportar confort, calidad y estilo a cada rincón del hogar. Su experiencia y dedicación se reflejan en el asesoramiento personalizado y en la atención cercana, convirtiendo a Boizas en un lugar de confianza para quienes buscan productos que combinan tradición, diseño y bienestar.

Uno de los tramos entre calle Amargura y Pablo Morillo. / L. O. Z.

Cafeterías - Pastelerías La Alhóndiga y La Farola

En Zamora, La Alhóndiga y La Farola son cafeterías-pastelerías de referencia donde tradición y calidad se dan la mano. En sus acogedores espacios se pueden disfrutar desayunos, cafés y dulces artesanales elaborados con mimo, además de una cuidada selección de bollería, tartas y panes especiales. La Farola cuenta con locales en Avenida Príncipe de Asturias número 3 y en Calle San Torcuato número 8; mientras que La Alhóndiga se encuentra en Avenida Príncipe de Asturias número 7, todos ellos en Zamora. Son lugares ideales para disfrutar de momentos agradables en buena compañía, con el sabor auténtico de la repostería zamorana.

Sleep Gallery

Es mucho más que una tienda de descanso, es un espacio especializado en colchones, bases, camas articuladas, almohadas y complementos para el dormitorio, donde el confort, la salud y la calidad son protagonistas. Con dos ubicaciones en Zamora (Calle Lope de Vega nº 1 y Calle Libertad nº 25), su equipo ofrece asesoramiento personalizado para ayudarte a encontrar la solución perfecta para tu descanso. Además, Sleep Gallery refuerza su compromiso con la excelencia con su presencia on-line en https://sleepgallery.es/es/, donde puedes descubrir su catálogo y las marcas líderes con las que trabaja, como Pikolín, Bultex, Epeda, Dorelan Dunlopillo, Marmota, Simmons, Astral Nature, entre otras. Visita su web y déjate guiar por expertos que entienden que dormir bien es vivir mejor.

Tira y Mueve Zamora

Es una tienda especializada en juegos de mesa para todas las edades, desde bebés hasta adultos. Su objetivo es ayudar a cada persona a encontrar el juego ideal, ya sea para disfrutar en familia, estimular la mente o hacer un regalo especial. Cuentan con un amplio catálogo que incluye una variedad de juegos de mesa populares, desde clásicos hasta los más recientes lanzamientos y también hay juegos adaptados para mayores y personas con deterioro cognitivo. También disponen de otros artículos de juego y puzzles —¡incluso en 3D!— y las últimas novedades del sector. Puedes comprar on-line y recoger gratis en tienda o bien recibir tu pedido en casa.

Tramo urbano de la calle Lope de Vega. / L. O. Z.

Sueños Zamora.

En la calle Pablo Morillo, 5, Sueños Zamora cuenta con más de 30 años de experiencia ofreciendo soluciones de descanso y confort para el hogar. En su tienda encontrarás colchones, canapés, sofás, sillones relax, almohadas y edredones, además de una gran variedad en tapicería y productos de calidad. Con servicio propio de montaje y transporte, garantizan comodidad y confianza en cada compra. En Sueños Zamora te ayudan a crear el espacio perfecto para descansar y disfrutar del hogar con un trato cercano.

Peluquería Valeriano y Alfonso.

En la calle Pablo Morillo, 3, Peluquería Valeriano y Alfonso lleva más de 40 años ofreciendo a sus clientes un servicio profesional y de confianza. Especialistas en degradados, barbas, afeitados y todo tipo de cortes, desde los más clásicos hasta los más modernos, combinan la experiencia con las últimas tendencias en peluquería masculina. Utilizan productos exclusivos y de alta calidad, cuidando cada detalle para lograr el mejor resultado. Abren de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14. Tradición, estilo y cercanía en pleno centro de Zamora.

La avenida Príncipe de Asturias, en Zamora. / L. O. Z.

Más Pollo.

Es un establecimiento especializado en pollos asados, pero sus propuestas van mucho más allá. Abre todos los días de las 9:30 a las 16 horas. Ofrece una amplia variedad de platos, para disfrutar de buena comida, sin complicaciones. Desde asados de pollo, conejo o codillo a exquisitos menús preparados como paellas, variedad de platos tradicionales y de cuchara como legumbres, guisos o pescados. Puedes encargar tus pedidos o llamar para consultar su variedad gastronómica, porque estarán encantados de atenderte. Dispone de servicio a domicilio propio o a través de empresas especializadas.

Milar Morillo.

En Pablo Morillo número 6 encontrarás este comercio que destaca por la profesionalidad y la atención personalizada con el cliente. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para equipar tu hogar con la mejor tecnología y el trato más cercano. Ofrecen una amplia variedad de productos de las mejores marcas en electrodomésticos grandes y pequeños, desde lavadoras, lavavajillas o frigoríficos hasta menaje, ollas o pequeños aparatos de cocina. También disponen de televisores, productos de imagen, sonido y electrónica para disfrutar del mejor entretenimiento. En Milar Morillo encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar. Milar, siempre cerca de sus clientes.