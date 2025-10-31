Un buzón expendedor de drogas lleva a su dueño a prisión

El buzón de un vecino de Manganeses de la Polvorosa se convirtió en el escondite perfecto para que su dueño ocultara la actividad ilícita que venía realizando: la venta de speed. Los clientes del joven traficante cogían el "encargo" y depositaban el dinero en el interior del buzón hasta que la Guardia Civil llevó a acabo un seguimiento que permitió descubrir la actividad del joven de iniciales de L.M.P., quien acaba de ser condenado por la Audiencia de Zamora a dos años y nueve de prisión por vender cannabis, speed (metaanfetamina) y hachís.

Las pesquisas condujeron hasta su cómplice en la ciudad de Benavente, a O.S.M., sobre el que ha pesado la mayor condena, cinco años de reclusión al hallar los agentes casi medio kilo de speed en su domicilio. La vigilancia del domicilio de Manganeses llevó al arresto el 3 de noviembre de 2023 de uno de los asiduos al domicilio de Manganeses de la Polvorosa tras recoger un sobre que resultó tener speed, una prueba clave en la investigación que condujo a la Guardia Civil hasta la pista O.S.M., un vecino de Benavente en cuya vivienda se vendía droga también.

Pero no será hasta cinco meses después cuando el Juzgado número 2 de Benavente decreta la entrada y registro en los domicilios de los dos acusados. El resultado fue la incautación en el domicilio de L.M.P. de casi un kilo de marihuana y cogollos, 38 gramos de metaanfetamina, hachís y casi dos gramos de speed y medio kilo de cafeína para cortar estupefacientes como la cocaína. El otro condenado guardaba 409, 60 gramos de speed, 74 de cafeína, pastillas de colores de anfetamina, bolsas para envasar la droga y 3.435 euros.

El programa de desintoxicación que siguen los dos condenados por tráfico de drogas les ha librado de ingresar en Topas al admitir la Audiencia suspender la pena de cárcel para que puedan concluir el tratamiento y reinsertarse social y laboralmente. No deberán comentar ningún delito durante tres años desde ya y deben de abonar multas de 7.600 euros y 7.000 euros.