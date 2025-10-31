¿Buscas un libro del siglo XIX o del XX?: tienes 25.000 posibilidades en Zamora hasta el 16 de noviembre

La lluvia no ha impedido que decenas de personas se acerquen a la plaza de la Constitución desde esta mañana para bucear en los estands en busca de aquel libro que no pudieron comprar o del que tanto les han hablado y es imposible encontrar ya en las librerías por agotado o descatalogado.

¿Y si por el camino encuentran alguno editado el siglo pasado o el anterior? y ¿por qué no esa novela o ese manual por debajo del precio de sus ediciones más cuidadas? Zamoranos y zamoranas tienen 25.000 posibilidades entre los diferentes ejemplares que reúne esta XXXII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión "que esperamos con tanta impaciencia porque tiene volúmenes maravillosos, pequeñas joyas", ha explicado el concejal del PSOE de Comercio. David Gago, en la inauguración. Como ejemplo, la anécdota contada por el edil que se encontró "Días de Zamora", una de esas obras que "ya solo están en librerías especializadas".

La edición de este 2025 se ha trasladado de la plaza de La Marina, actualmente en obras, a la de la Constitución para reunir a los cinco libreros de León, de Ponferrada, de Valladolid y de Zamora celebrarse este último día de octubre y los primeros de noviembre, en lugar de en el mes de septiembre como se acostumbraba para favorecer a los libreros que acuden y a las personas que esperan la llegada de este evento.

Todo apunta a que se mantenga en esta nueva ubicación ante la buena acogida entre el público, ha indicado David Gago, al tratarse de una plaza mucho más céntrica y de paso en pleno casco urbano y de paso la zona antigua de la capital.

Libros de los años 1.750 y 1.800

Abel Vieito, vicepresidente de la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León, destacó la constancia de la edición de Zamora, la única que se celebró en pandemia en toda la comunidad autónoma.

Las personas aficionadas a la lectura y comprar material singular pueden encontrar "obras de todo tipo, desde los facsimilares que son reproducciones fieles de los libros antiguos que se puede acceder a ellos con un precio más asequible hasta los clásicos, libros del año 1750, del 1.800, a obras de primeros de este año que ya no están en las librerías y ya no se puede acceder a ellas, un poco de todo", ha manifestado Abel Vieito.

Gustos eclépticos del público

No exise un gusto normativo entre los aficionados y las aficionadas a este tipo de ediciones, "la gente es muy ecléptica, te vienen buscando cómics, novelas que le recomendó su madre que ya no la tiene porque se la dejó a alguien y la perdió; libros de arte...". También están las personas que se acercan a ojear, "muchísimas a ver porque hay ejemplares muy curiosos y los hojean, a veces, compran y otras, no, pero les gusta verlos".