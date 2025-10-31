El Ayuntamiento de Zamora bonifica un 50% las tarifas por adopción de perros y gatos

La concejala de Salud Pública, Auxi Fernández, ha aclarado que el Ayuntamiento ha fijado una bonificación del 50% a las tasas por adopción de animales de la perrera, de tal forma que los ciudadanos que cojan una mascota solo tendrán que pagar cien euros por perro, 165 por perra, 90 por gato y 120 por gata.

Las tasas iniciales "que pueden parecer altas en un principio", reconoce la concejala, se fijan en 200 euros por perro, 330 por perra, 180 por gato y 240 por gata, y "suponen la aplicación de estos costes, pero hay que destacar que con la finalidad de fomentar la adopción y que los animales pasen el menor tiempo posible en los centros, se establece una bonificación del 50% sobre la cuota de adopciones, algo regulado ya por otros ayuntamientos".

TARIFAS POR ADOPCIÓN DE ANIMALES DE LA PERRERA Perro: 100 euros (la tarifa oficial es de 200 euros, pero se aplica un descuento del 50%) Perra: 165 euros (la tarifa oficial es de 330 euros, pero se aplica un descuento del 50%) Gato: 90 euros (la tarifa oficial es de 180 euros, pero se aplica un descuento del 50%) Gata: 120 euros (la tarifa oficial es de 240 euros, pero se aplica un descuento del 50%)

Auxi Fernández explica que la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de servicios y realización de actividades administrativas de sanidad, se deriva de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, donde se establece los servicios que los ayuntamientos deben prestar antes de dar un animal en adopción: la esterilización, el micro chipado, las vacunas pertinentes y la desparasitación. "Estos servicios conllevan una serie de gastos para la entidad local", explica la edil.

El censo municipal canino es de unos 6.500 perros, y la media mensual de perros que se mantienen en el centro, es de unos 50/55 y unos 20/25 gatos.