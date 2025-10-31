Asalto a supermercados de Zamora: "Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero"

La Policía Nacional logró abortar dos de atracos en sendos supermercados de Zamora por la rápida intervención tras ser alertada por la compañera de la cajera a la que acababa de abordar el delincuente, quien salió corriendo del primer establecimiento sin lograr su objetivo, pero sin perder la esperanza de llevar a cabo su plan en otro establecimiento cercano. En este intento de robo se fue directamente hacia la cajera con la mano metida en el bolsillo de la chaqueta para simular que llevar un arma encima mientras gritaba "esto es un atraco, abre la caja registradora que me llevaba todo el dinero".

La empleada, asustada y con miedo a ser agredida, ejecutó las órdenes y el hombre se llevó aproximadamente 600 euros antes de salir corriendo del supermercado, si bien la inmediata reacción de la trabajadora permitió a la Policía Nacional actuar con agilidad y localizar al individuo al que identificaron con los datos que les proporcionaron los testigos presenciales del robo y del intento de atraco en el primer local comercial.

Se trataba de una persona alojada en un hotel de la capital, en el que se apostan los policías hasta que vieron al sospechoso salir, "mirar a ambos lados de la calle para comprobar que la policía no le perseguía y coger un taxi", de acuerdo con la información facilitada por la Comisaría de Zamora. Lo que el ladrón no esperaba era que los agentes aparecieran antes de que pudiera subir al vehículo para detenerle. Se trata de una persona con antecedentes policiales por el robo de un móvil en otro establecimiento hostelero. La jueza lo dejó en libertad con cargos.