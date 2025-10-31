Alzhéimer en Zamora: la importancia de una atención especializada

Se puede abordar la demencia desde que empieza a manifestar los primeros síntomas, cuando, una vez avanzada la enfermedad, se requiere apoyo para la familia y también en el momento en que se precisa una residencia. Son las tres patas en las que trabaja la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, AFA Zamora.

"Hay una necesidad social que no está cubierta por la administración pública. La enfermedad de deterioro cognitivo, demencia o alzhéimer, propiamente dicho no tiene esa necesidad cubierta por parte de la administración. Y es la asociación la que da cobertura de esa problemática a través de servicios especializados, tanto dirigidos a usuarios, al propio enfermo, como dirigidos a la familia".

Elena Ramos, directora general de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Laura Ramos, directora del centro residencial "Palacio de Valparaíso" detallaron los servicios especializados en demencias que la entidad ofrece en la provincia, «adaptados a la persona» dentro de las Jornadas Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

Ciclo de la enfermedad

"Intentamos atender el ciclo entero de la enfermedad, trabajando desde la prevención, con el envejecimiento activo, la intervención en el deterioro cognitivo inicial, los centros terapéuticos de día, las clases diurnas y cerramos el ciclo de atención integral 24 horas en residencia. Todo eso acompañado del programa Atención a Familias que la asociación tiene, con varios subprogramas", señala Elena Ramos de la Iglesia. Desde la Asociación "se aborda esta problemática de familiar o cuidado de una manera especializada, proporcionando apoyo social, apoyo psicológico individual, familiar o grupal, actividades de ocio en el programa sociocultural o el programa de formación para capacitarles un poquito en el mejor cuidado del día a día".

Laura Ramos Alonso abordó «una serie de claves o de pilares que hay que tener sí o sí para ofrecer esos servicios especializados: atención centrada en la persona y una metodología adaptada. Contamos con un equipo interdisciplinar, trabajamos a través de diferentes áreas profesionales, siempre con un mismo objetivo que es el propio enfermo, las relaciones con la sociedad, como no somos centros aislados, sino que tenemos una participación activa de la sociedad y la sociedad dentro de nuestros centros, la formación continua en nuestros profesionales también, la participación activa de la familia, el trabajo en red y facilitar también un entorno adaptado en estos servicios que ofrecemos». Unos servicios especializados que se traducen en beneficios para el usuario y su familia.

Frenar el deterioro

El objetivo, comprobado, de toda esta atención residencial se traduce en que «se mantienen las capacidades, se evita el avance del deterioro, se ofrece un entorno seguro, adaptado». Y en el centro de día «lo mismo, se ofrece ese descanso que el familiar necesita, se le ofrece también un espacio para reuniones sociales, información y el apoyo que pueda necesitar de una manera especializada, que a veces no se ofrece en otros espacios».

Aunque a veces llegan aconsejados por el médico, lo habitual es que las familias de las personas afectadas contacten con el centro cuando empiezan a notar los primeros síntomas y sobre todo cuando ya necesitan esas ocho horas de respiro con el centro de día, en un lugar, donde «trabajen con el enfermo de una manera un poco más amplia».

Actualmente tanto para la residencia como para la atención en los estadios iniciales hay lista de espera, si bien en el centro de día hay alguna plaza libre, debido al movimiento continuo de altas y bajas.