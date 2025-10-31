Alollano canta el concierto del 25 aniversario el 8 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

El grupo Alollano ha organizado un concierto especial con motivo de su 25 aniversario que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión este próximo sábado, 8 de noviembre a partir de las 20.00 horas, con la participación de entre 30 y 40 voces de la coral y en torno a siete instrumentistas, con Ana Robles como directora.

Las entradas para el concierto ya están a la venta, al precio de 7 euros, según informó la propia Robles en la presentación de la actuación, en la Fundación Caja Rural de Zamora, en la que han participado la representante de esta entidad, Laura Huertos, junto con la presidenta y la tesorera del grupo musical, Maite de la Fuente y Valentina Vecino, respectivamente.

Alollano ofrecerá un repertorio variado, con algunas de las piezas más representativas de la formación creada y liderada hasta su fallecimiento por el musicólogo Miguel Manzano.

PROGRAMA DEL CONCIERTO Entradilla (instrumental) La primera entradita Alollano Rosita de Alejandría Molinerito Corrido chacona y jota La Sanjuaniega La tierra del tumillar El Tío Babú Me gusta vivir en Toro La tonada del cardo Madre, yo me voy pa Cuba Adiós capital de Burgos El Bolero de Algodre Rebolada (instrumental)

Valentina rememoró sus inicios en el grupo, tres años después de su creación, con los ensayos en el sótano de la casa de Miguel Manzano en Morales del Vino, "el zulo". "Éramos como una familia", recordó la tesorera, hasta tal punto de que muchos de los componentes del grupo se llevaban a sus niños pequeños a los ensayos.

A Maite de la Fuente y su marido fue a las primeras personas que llamó Miguel Manzano para formar Alollano. En principio la idea del musicólogo era formar un pequeño grupo con el que poder grabar discos con las tonadas recopiladas y arregladas por el propio Manzano. Sin embargo, poco a poco se ha ido ampliando el grupo, que ha logrado sobrevivir a la figura de su fundador, gracias a la implicación de cantantes e instrumentistas y sobre todo, destacó a la "valentía" de Ana Robles, que tomó las riendas de la formación en los últimos años aún en vida del fundador.

Ana Robles explicó que Alollano es un grupo que tiene la misma finalidad que en el momento de su nacimiento, "la difusión de la música tradicional" la música de los antepasados, para que sea conocida por las generaciones actuales.

Cree que hay un sonido Miguel Manzano, heredero de sus salmos o la labor del grupo Voces de la Tierra, algunos de cuyos componentes continúan aún en Alollano. "Son partituras hechas expresamente para nosotros y los instrumentos de los que disponemos", indicó la directora, quien puso en valor, sobre todo, el esfuerzo de los componentes del grupo, las voces que son al fin y al cabo la esencia fundamental de Alollano.

En el concierto participarán también algunas personas que dejaron el grupo en algún momento, sobre todo porque residen fuera de Zamora.