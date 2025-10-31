Accidente en la bajada de San Pablo: una mujer de 58 años es atropellada
El accidente ha tenido lugar a las 14:17 horas de esta lluviosa jornada de viernes
Desde siempre, es habitual que los días más lluviosos sean más complicados a la hora de transitar por las calles y carreteras de cualquier ciudad. Terreno más deslizante, menor visibilidad y un sinfín de razones conviertent días como el de hoy en una lotería para quien circula con su vehículo, como se ha vuelto a demostrar en Zamora. A las 14:17 horas, una bicicleta ha atropellado a una mujer de 58 años en la bajada de San Pablo, en Zamora capital. La herida ha mostrado molestias en la cadera tras el incidente, por lo que desde el 112 Castilla y León se ha avisado a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.
