Los 9 escritores "esenciales" de Castilla y León según el crítico literario José Ignacio García: hay dos zamoranos

"Hay un grupo de autores que hay que leer sí o sí, que resultan imprescindibles para la literatura regional y nacional", y que atesoran "una trayectoria dilatada" esgrimió el crítico literario José Ignacio García, quien aproximó el jueves a nueve autores en su charla divulgativa en la Biblioteca Pública de Zamora.

El experto en la selección se ha ceñido temporalmente a autores nacidos entre 1944 al 1961 que o bien residen en la comunidad o bien no son tan conocidos. El crítico no ha incluido a los zamoranos Tomás Sánchez Santiago, porque "ya protagonizó el primer ciclo de conferencias que realicé hace dos años", ni a Jesús Ferrero, autor que "sopesó" incluir en la nómina, pero "es suficientemente conocido y valorado".

Zamoranos

En su exposición José Ignacio García habló de los zamoranos Victoria Pelayo Rapado y Luis García Jambrina.

De la primera confesó que "la conocí de manera accidental". "Recibí uno de sus libros, como recibo muchos, y lo metí a presión en una estantería. Un día tratando de sacar otro volumen, el libro de Victoria salió disparado, pero, literalmente, me dio un golpe debajo del ojo en el pómulo y me hizo una herida. Estuve a punto de comprobar que el oficio de crítico casi me cuesta un ojo de la cara" rememoró con mucho humor.

PRESENTACION LIBRO "LO JUSTO" DE VICTORIA PELAYO / EMILIO FRAILE / LZA

Al profundizar en "Lo justo" se topó con "un libro absolutamente fascinante por las historias que cuenta, por el poder narrativo de Victoria, por cómo maneja el lenguaje y por cómo construye y termina las historias... a mí me pareció un verdadero hallazgo", sintetizó el crítico.

La escritora Victoria Pelayo Rapado, que reside en Extremadura, la ha incluido también para otorgar visibilidad a la literatura que hacen las mujeres en Castilla y León.

Respecto a Luis García Jambrina, el experto lo ha elegido porque "pese a ser un superventas sigue estando en la región, entre Zamora y Salamanca. Ha optado por la vida universitaria cuando podía haberse ido como otros a Madrid".

Luis García Jambrina con "El manuscrito de sangre". / Alba Prieto / LZA

El crítico literario puso en valor su talento para "convertir a Fernando de Rojas en un detective" y ahora "empezar a utilizar a Unamuno como protagonista de sus pesquisas detectivescas".

También ahondó en que el padre de Los manuscritos ha conseguido "una especie de alquimia". En su opinión "ha logrado combinar ese aspecto de literatura comercial con el hecho de escribir muy bien".

El experto también resaltó de García Jambrina "su calidad"y enumeró "cómo construye las historias, cómo maneja los diálogos que construyen las historias, les dan empaque y les dan una envergadura".

Región

Del resto de la región, aproximó al burgalés Jesús Carazo, que "triunfó muy joven y de una forma arrasadora en el panorama nacional tanto escribiendo literatura para mayores como literatura infantil como obras de teatro porque su teatro hasta se ha representado en Broadway" y, sin embargo, "al vivir muchos años en el extranjero se le perdió mucho la pista". Pese a contar con más de 80 años, "publica casi una novela por año".

Del segoviano Ignacio Sanz señaló que "es una especie de protector del lenguaje tradicional convertido en literatura", de Gregorio Fernández Castañón remarcó su "pasión por León", mientras que de Valladolid proceden Luis Marigómez, de quien ponderó "la templanza, la pausa y la delicadeza narrando", y Yolanda Izard, "el mundo de lo onírico convertido en literatura".

Desde su punto de vista, el salmantino Ramón García Mateos con la novela "Cuando el mundo se llamaba Cerralbo" será un autor "va a pasar a la historia por esa novela" y del palentino Gonzalo Calcedo dijo que "es el mejor cuentista que hay ahora mismo en España".

Literatura

Sobre el fenómeno de libros superventas escritos por personas que no son profesiones de las letras fue muy claro: "Eso no es literatura".

El crítico ofreció la radiografía de que hay "editoriales más o menos pequeñas que apuestan por la literatura que realmente tiene calidad y yo creo que la publican a sabiendas de que es una literatura que va a costar mucho vender" y luego está "el mercado editorial".

"Por el motivo que sea, por la promoción, por la difusión o por los gustos... se compra el libro de un cocinero o un cantante o bien un libro de autoayuda" ejemplificó. José Ignacio García subrayó que "no critico ni cuestiono a las personas que leen unos libros u otros, lo importante, sin duda, es que se lea".