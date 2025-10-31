Los 15 años desde que el Portillo de Zamora dejó de ser "de la Traición"

«Vosotros bien lo sabéis, el traidor Vellido Dolfos, esa rata que de vuestra ciudad salió haciendo arrumacos al Rey, fue y lo engatusó, y cuando creyéndose estaba que la ciudad iba a ganar, de pronto, una necesidad de descomer le apremiaba y en ella estaba cuando Dolfos fue hacia el Rey y con el venablo lo atravesó». Este fragmento recogido en el libro «Zamora, la bien Armada», de Sergio Jesús de San Marcelo y Vassallo, resume la esencia en la que se basa la conspiración de Vellido Dolfos que dio lugar a la denominada Puerta de la Traición, un monumento que desde hace diez años pasó a llamarse Portillo de la Lealtad.

El cambio de nombre se debió a una reinterpretación de la leyenda de Bellido Dolfos, considerando su acción como un acto de lealtad para liberar a Zamora del cerco del rey Sancho II, en lugar de un acto de traición. Una iniciativa que partió del ya fallecido historiador Miguel Ángel Mateos, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Zamora.

Miguel Ángel Mateos en un pleno del Ayuntamiento. / Archivo La Opinión de Zamora

Aunque la decisión contó con el respaldo de todos los grupos que conformaban en ese momento el Ayuntamiento de Zamora, el cambio no contó con la comprensión de todos, en especial, de algunos historiadores que no encontraban base real para esta nueva denominación que Mateos basaba en «una decisión de justicia histórica que conocen la mayoría de los historiadores especialistas en el medievo con base en argumentos jurídicos, históricos y sociológicos». En la moción auspiciada por el historiador y político, Mateos expuso que desde los inicios «se estigmatizó la figura del caballero gallego-zamorano Vellido Dolfos, calificado de traidor al asesinar mediante engaños y añagazas al Rey Don Sancho II el Fuerte, primogénito de don Fernando III de Castilla y Doña Sancha de León», dice.

La zona cuenta con una placa conmemorativa del también fallecido escultor zamorano Ricardo Flecha.