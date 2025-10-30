Los vinos Zamora abren camino en Europa

Las Rutas del Vino de Arribes, Toro y Zamora han participado conjuntamente en la primera edición internacional de FINE Italy – Wine Tourism Marketplace, celebrada los días 28 y 29 de octubre en Riva del Garda (Trentino, Italia).

Se trata de un evento de referencia para el enoturismo europeo que ha reunido a operadores turísticos de todo el mundo y en el que Castilla y León ha destacado como comunidad líder en esta materia.

Durante dos intensas jornadas de trabajo, las tres rutas zamoranas han mantenido decenas de reuniones con touroperadores y agencias especializadas de distintos mercados internacionales, presentando una oferta enoturística diversa, de calidad y con fuerte identidad territorial.

La unión zamorana hace la fuerza

La presencia conjunta en esta cita ha supuesto una oportunidad única para reforzar la visibilidad de la provincia de Zamora como destino enoturístico de primer nivel, vinculado no solo a la cultura del vino, sino también a su patrimonio, gastronomía y paisajes.

Participación zamorana en el FINE Wine Tourism Marketplace. / Cedida

En palabras de los representantes de las tres rutas, “participar en un escaparate internacional de este nivel nos permite mostrar la autenticidad de nuestros territorios, abrir nuevas vías de comercialización y, sobre todo, situar a Zamora en el mapa del turismo enológico y cultural europeo”.

Apoyo de las instituciones

La asistencia ha sido posible gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora, cuyo compromiso con el enoturismo permite que las Rutas de la provincia participen de manera coordinada, consolidando así el liderazgo de Castilla y León en este sector.

Con este paso, las Rutas del Vino de Zamora refuerzan su estrategia de internacionalización y cooperación, apostando por un turismo sostenible y de calidad que genere riqueza y oportunidades en el medio rural.