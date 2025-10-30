Verónica de Castro, periodista de La Opinión-El Correo de Zamora: " Hay razones que desafían las ideas preestablecidas y que hacen de Zamora una tierra de oportunidades"

Ya son, con este, seis años desde que La Opinión-El Correo de Zamora pretende potenciar las posibilidades que tiene la provincia para desarrollar un proyecto de vida tanto personal como profesional. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien cercano decir que Zamora no tiene nada? Hoy es el día de demostrar que sí, "que detrás de todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida siempre hay múltiples motivos y razones que nos hacen quedarnos aquí, en nuestra tierra", narra Verónica de Castro, periodista de La Opinión-El Correo de Zamora.

En esta nueva edición de 'Razones para Quedarnos' la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Foods, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Benavente y Toro trabajan mano a mano para luchar contra la despoblación y por potenciar las posibilidades que tiene la provincia para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional.

Y, "aunque desde el primer minuto se ha dado voz a los jóvenes, esta edición está dedicada y centrada en ellos. Porque los jóvenes son el futuro, pero también el presente. Por ello, y aunque tienen múltiples razones para quedarse, a veces es necesario ponerlas sobre la mesa, analizarlas y valorarlas", sentencia la periodista.

Para ello, Javier Faúndez, presidente de la Diputación Provincial de Zamora, José Alfonso Herrero, director de planta de Audens Food, José Manuel del Barrio, Doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca e Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades narran sus experiencias de vida, sus proyectos y sus sueños para luchar contra "las ideas preestablecidas y hacer de Zamora una tierra de oportunidades".