Karmento, artista de neofolclore que actuará en Zamora: "A través del arte hemos recordado que somos un pueblo que tiene historia"

Karmento pisa por primera vez, el viernes día 31 de octubre, el Teatro Ramos Carrión para dar a conocer su último álbum en el Festival Son de Raíz.

¿Cómo se adentró en el mundo de la música ?

Siempre me ha atravesado como canal de creatividad, pero fue una sincronía de la vida. Me fui a vivir a Malta porque estaba en un momento de parada con el trabajo anterior, soy sexóloga de profesión. En Malta empecé a componer. Tuve la suerte de conectar con muchos músicos de otros países y me encontré, de pronto, a una persona que es ahora mi manager, mi amigo David Aguado. Él se enamoró, un poco, de lo que yo hacía que en ese momento, que era tocar mi guitarra y cantar mis canciones que es lo mismo que hago ahora, aunque ahora es bastante más complejo (risas). Con mucho miedo y gran incertidumbre, empecé a mostrarlo y empezamos a grabar. En 2013 sacamos mi primer álbum "Mudanza".

Esos tiempos fueron...

Fueron duros por tener que luchar como cantautora, tienes que ir poco a poco, por tener precariedad laboral. Hasta que empiezas a tener una cosa estable pasas muchísimo tiempo trabajando. Lo más duro fue el proceso de crisis interna que me generó porque empecé a tener problemas de ansiedad muy graves.

¿De qué manera lo afrontó?

Luché contra eso al principio porque a mí me han enseñado que hay que trabajar. Ya habíamos conseguido que el proyecto avanzara, pero lo tuve que dejar. Yo no era feliz, estaba haciendo la cosa con la que más disfrutaba en el mundo y sin embargo, se convirtió en mi infierno. Luego regresé y con el crecimiento del proyecto me pega la ansiedad, pero ya lo sé gestionar. Es algo que cuando compartes con la gente que trabajamos con esta exposición a la mirada externa lo identificas como un gran problema de nuestra profesión. Creo que todo el mundo vive esta crisis.

Su último proyecto, "La Serrana" ha crecido mucho, incluso ha ganado el premio a mejor álbum folclórico de la Academia de la Música.

Es un disco muy bonito que establece un puente muy interesante y muy humano con lo popular. "La Serrana" es un acercamiento a mi pertenencia y creo que a la pertinencia de mucha gente del mundo provinciano y del mundo rural. Es un acercamiento a mis recuerdos de infancia, a mi familia, a mis amigas de la peña, a los rituales y a los arquetipos culturales, así como a los personajes y fórmulas comunitarias de mi pueblo. De alguna manera representa un ejercicio muy consciente de llegar al manantial de lo que yo soy y lo planteo desde un lugar musical también narrativo y escenográfico.

Algunos califican este trabajo de "folclore vanguardista". ¿Está de acuerdo?

No es un término que me disguste. Una de las cosas que podemos aportar los folcloristas vanguardistas o los nuevos folcloristas es ese trazado de puentes que hace recordar que sin la memoria no podemos construir el futuro. Los años previos se había roto un poco el hilo entre abuelos y nietos, pero en los últimos años, en gran medida, gracias a cuestiones como la música en la gastronomía... el arte, en general, hemos conseguido recordar que somos un pueblo y que el pueblo tiene historia y que la historia es continua y que hay que recordar las cosas que han sucedido y también hay que aspirar a que ocurran cosas nuevas .

¿Por qué está en su raíz la música que bebe de la tradición?

Yo no he tenido ese corte, aunque en la juventud siempre te separas un poco, pero forma parte de la vida. Yo sí que he estado bastante vinculada siempre a los conocimientos, al saber y a lo que me ha transmitido en mi casa. No obstante, me di cuenta de que me acercaba al folclore, mucho más a mi raíz, por el "feedback" del público más que por mi propia consciencia, ya que creaba lo que me salía. Luego llegó un salto de popularidad con el Benidorm Fest que me hizo darme cuenta de que estaba conectando con lo rural, con la familia, con ciertas tradiciones o rituales o con emociones antiguas de muchos. Me escribían que la canción les recordaba a su pueblo, por ejemplo, y no creé ese tema con esa idea, pero, a partir de ahí, sí que ya empecé a indagar de manera más consciente en el folclore y en la música popular de la que yo venía.

¿Qué ha supuesto llegar a la final del Benidorm Fest 2023?

Estaba tan metida en el trabajo con mi equipo que no me di cuenta de todo. Hubo muchísima gente, mucha más de la que nosotros esperábamos, en muchos lugares de España que les encantó la propuesta de Karmento. Se sintieron muy identificadas y me siento súper agradecida.

Habla también de profundizar en el folclore.

Hay una cosa que llamo el tesoro revelado de Karmento. Si aspiras a ser folclorista, es decir transmisora del saber popular, sin inmersión en la cultura popular no es tan real. Una de las cosas que me ha facilitado todo esto ha sido conocer las idiosincrasias y los espacios particulares de cada lugar. Me encanta cuando voy a un espacio nuevo compartir con la gente de allí y hacer una pequeña inmersión cultural. Esto me ha ayudado a darme cuenta de que lo importante es lo mismo en todas partes, pero que al final los matices son los que enriquecen.