Ni TAC, ni resonancias ni ecografías: así afecta la huelga de técnicos sanitarios a los hospitales de Zamora

La huelga de los técnicos superiores sanitarios que arranca este jueves en Zamora afecta de manera importante a servicios como Radiodiagnóstico, Laboratorio, Anatomía Patológica y Radioterapia, según informan fuentes sindicales. Sin ir más lejos, las salas de resonancias o densitometría, TAC o ecografías son algunas de las más afectadas así como la simulaciones de radioterapia, es decir, los trabajos previos a las administraciones de estos tratamientos.

Sí están funcionando, por ejemplo, los tratamientos de radioterapia a los pacientes que estaban programados y urgencias. Por el contrario, en laboratorio se solo se procesan las muestras urgentes. Pese a que las fuentes sindicales consultadas indican que "se están cumpliendo los servicios mínimos", denuncian que la dirección de Enfermería "está amenazando a los profesionales con abrir expediente si no se activan todas las salas de radiodiagnóstico". De ser así, se estaría "vulnerando el derecho a realizar huelga". A su vez y, siempre según fuentes sindicales, "involucran y amenazan a otros profesionales como enfermeros para que cubran esos puestos de técnicos", precisamente uno de los motivos por los que estos profesionales se manifiestan.

La huelga está convocada para este jueves, mañana viernes, y el lunes y martes de la próxima semana. Está dirigida sobre todo contra el Ministerio de Sanidad con el fin de que en el Estatuto Marco se reconozca la categoría B para estos titulados de ciclos formativos superiores tanto de imagen para el diagnóstico como de laboratorio o anatomía patológica.