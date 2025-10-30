"Subida salarial y mejores condiciones para un mejor servicio", los empleados públicos se movilizan

Medio centenar de empleados y empleadas exigen al Ministerio de Función Pública que se siente a "negociar con los sidicatos de una vez por todas para fijar una subida salarial,ante la pérdida de poder adquisitivo del 3,1%", lo que se traduce en más de 1.860 millones de euros que el Gobierno les adeuda a los 3,5 millones de empleados públicos, 11.160 en la provincia de Zamora, "un lastre para quienes son garantes del Estado de Bienestar", ha declarado Rosa María Herrero, secretaria de CSIF en Zamora, al inicio de la concentración en la capital convocada también por UGT y CC OO. Ese porcentaje se eleva al 20% desde 2010, cuando tuvieron lugar los primeros recortes salariales.

Bajo el lema Empleo "empleo, subida salarial y mejoras laborales para los empleados públicos", y sin descartar la convocatoria de una huelga general del secror público, los tres sindicatos han celebrado movilizaciones en todo el país, para denunciar el deterioro en cada uno de los servicios públicos, "en Educación, en Sanidad, en Justicia, en todos, porque este Gobierno ningunea a los empleados públicos, no nos escucha ni se hace eco de nuestro clamoe" por el progresivo deterioro de sus retribuciones que reivindican que suba de acuerdo con el IPC cada año, como ocurre con las pensiones.

250 municipios zamoranos con menos plantilla y peores servicios públicos

El responsable Servicios Público de CC OO, José Ramón Jiménez, ha querido significar las consecuencias de esa inacción del Gobierno central para los 250 ayuntamientos de esta provincia, con una situación especialmente preocupante de por sí, al ver frenada "la tasa de reposición de empleados públicos, la camisa de fuerza legal", es decir, el aumento de plantilla "en detrimento de las necesidades de los municipios", de modo que, "la gente de los pueblos tiene servicios públicos insuficientes", ha denunciado José Ramón Jiménez en referencia a los secretarios municipales que las leyes de estabilidad no han logrado salvar.

"El Gobieno pide a la patronal lo que él incumple"

La concentración de este mediodía tenía por objeto "decirle 'basta' a este Gobierno y empezar con medidas de presión", ha abundado Rosa María Herrero para reprochar al Gobierno su postura contradictoria respecto de los derechos laborales de los trabajadoras cuando, por un lado, exige a la patronal de la CEOE que incremente el salirio mínimo y, por otro, "se olvida de que es patrono del empleado público y no está cumpliendo con la obligación de incrementar los salarios y mejorar nuestras condciones para dar un servicio de calidad a todos los usuarios, que también nos preocupan porque se están denigrando".

Los tres sindicatos no descartan organizar una gran movilización en Madrid para hacerse oír, a la espera de "que el Gobierno se siente a negociar ya, se le ha acabado el tiempo", ha reiterado la responsable de CSIF, mientras que el de CC OO ha calificado esta concentración de "toque de atenció a la dejadez por el gran desprecio" del Ejecutivo central a sus demandas, "por falta de voluntad y errores que no se subsanan, el ministro socialista Óscar López sigue sin dar señales de vida para una negociación real" ante la constatación de que no habrá subida salarial para 2025 ni para 2026.

El secretario de Servicios Púbicos de UGT en Zamora, Raúl Castaño, ha querido dejar constancia del "hartazgo después de muchísimos años. En España, cuando algo va mal, lo primero que se toca son las condiciones laborales de los empleados públicos", ha reprochado para remitirse a la congelación de salarios en el años 2012 y a la retirada de la paga extraordinaria, "que todavía no nos ha devuelto el Gobierno a la mayor parte del funcionariado, además de paralizar la Oferta Pública de Empleo".

Raúl Castaño ha incidido en ese perjuicio que esos recortes han supuesto para los servicios públicos y, por ende, para el Estado del Bienestar. "Cuando las cosas van bien en este país, lo justo es que todo vuelva al punto de partida. Todavía hoy no han vuelto a mejorar las condiciones".