El Servicio Público de Empleo de Castilla y León impulsa el empleo juvenil como freno a la fuga de talento

A sus 26 años, Álvaro González no imaginaba que su primera oportunidad laboral como organizador de eventos llegaría de la mano de la administración pública. Después de casi una década en Madrid formándose en Diseño de Moda y Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, este joven benaventano regresó a su ciudad natal con la intención de abrir nuevas puertas. Y lo hizo en el Ayuntamiento de Benavente, donde hoy trabaja como organizador de eventos gracias a un programa de empleo juvenil impulsado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Su contrato es uno de los que ha facilitado la Junta en la comunidad autónoma a través de las ayudas ELPEX, diseñadas para promover el empleo juvenil y proporcionar experiencia laboral a jóvenes desempleados, que sirva como trampolín hacia el mercado laboral. Este programa está dirigido a ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. En cada caso, es la entidad pública la que solicita los puestos laborales necesarios. En Benavente, en la convocatoria del ejercicio 2024, se solicitaron un archivero y un organizador de eventos. En la provincia de Zamora con cargo a estas ayudas tienen su contrato en vigor un técnico de Turismo y otro de Marketing, en la Diputación Provincial; mientras que hay una oficial de primera en Jardinería en el Ayuntamiento de Zamora.

Para la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, "el empleo es el instrumento más potente para la cohesión social y la igualdad de oportunidades, en beneficio del conjunto de la sociedad", y estas ayudas de fomento del empleo local para la contratación de jóvenes ofrecen, además, "oportunidades para poder fijar población en el ámbito rural".

He aprendido muchísimo y me llevo una experiencia muy enriquecedora Álvaro González

Álvaro explica su experiencia y reconoce que "al principio fue complicado adaptarme al ritmo de la administración. He aprendido muchísimo y me llevo una experiencia muy enriquecedora". Este joven encontró en este puesto una forma de conectar su perfil creativo con el ámbito institucional. Su labor se centra en la organización de ferias y eventos municipales en colaborando con diferentes concejalías, desde Comercio hasta Turismo o Festejos. "Durante estos meses, he aprendido a trabajar con presupuestos ajustados, a coordinarme con diferentes departamentos y a afrontar la presión de los eventos grandes. Pero, sobre todo, he aprendido que el trabajo en equipo lo es todo", comenta.

El programa ELPEX, impulsado por el Servicio Público de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, cubre los costes salariales, la seguridad social y la tutorización durante los primeros meses, asegurando que los jóvenes reciban una formación práctica y acompañamiento en su adaptación. Para Álvaro, al igual que para otros jóvenes que han podido disfrutar de estas ayudas en anteriores convocatorias y lo hacen en la actual, no ha sido solo una oportunidad profesional, sino también un aprendizaje personal y una forma de reencontrarse con sus raíces.

Álvaro González, de espaldas, durante su trabajo en un evento en Benavente. / Cedida

"Aquí también hay espacio para los jóvenes y para quienes queremos aportar ideas nuevas. Los jóvenes también necesitamos de nuestros pueblos para crecer". Desde su experiencia anima a la juventud a inscribirse en el programa de Garantía Juvenil para poder acceder a estas ayudas. "Puede ser el primer paso hacia un futuro laboral estable. Todos merecemos una oportunidad para demostrar lo que valemos".

En el caso de Benavente, la concejala de Personal, Sara Casquero, reconoce la oportunidad de "ayudar a gente que es joven y que es de Benavente a desarrollar su profesión. No es fácil en las zonas rurales conseguir que el talento no se vaya".

Programa ELEX

Otras ayudas promovidas por Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León en materia de fomento de empleo local son las del programa ELEX, subvenciones destinadas a entidades locales como apoyo a la contratación de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés general y social. Estas ayudas persiguen la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral con la contratación de personas desempleadas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que se encuentren inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Estas ayudas permiten crear oportunidades laborales para estas personas con discapacidad y al mismo tiempo favorecer el empleo local en entidades de la zona rural. Es el caso del Ayuntamiento de Villánazar cuyo alcalde, Emilio Fernández, explica que "llevamos solicitándolo cinco años y esta ayuda nos permite tener cubiertas labores de mantenimiento que de otro modo sería muy difícil para nosotros porque no tenemos alguacil. Son tres meses de contrato y esta ayuda es de agradecer para el ayuntamiento y es una oportunidad para los peones que empleamos en los distintos pueblos".

También la alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, Leonor González, reconoce la ayuda que supone para la administración municipal, al tiempo que permite la contratación de un vecino al que se le da la posibilidad de contar con una ocupación laboral.