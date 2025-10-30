El PSOE critica la falta de soluciones a las demoras en los centros de salud

Los socialistas se declaran indignados con la respuesta del delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, al problema de las demoras en los centros de salud de la provincia, que a su juicio “refleja un total desconocimiento de la situación de las consultas de urbano en la provincia, proponiendo soluciones que están fuera de la realidad”. Además, le acusan de querer tapar el problema al mezclar datos de demoras rural (con cero días de espera) con los de urbano al referirse a Benavente, que “aunque son del mismo centro de salud no comparten los mismos problemas”.

El PSOE insiste que es materialmente imposible forzar aún más a los médicos de urbano en los centros que están saturados, y que insinuar que la solución si no te dan cita es insistir para que te vean inmediatamente, es poner la presión sobre los profesionales sanitarios, “desde el administrativo que recibe al paciente, a la enfermería que le toca indagar que le sucede al paciente para poder derivarlo al médico”.

La propuesta del delegado "es el modelo ya caduco, el fracasado Plan Pericles (2015-2019), con la llamad gestión compartida de la demanda para el que actualmente no hay refuerzos de enfermería. Los socialistas recuerdan que supone sobrecargar las agendas de enfermería, para a su vez forzar citas con el médico, algo que ya se denunció en mayo.

Los socialistas señalan al presidente Mañueco como responsable del desmantelamiento de la Sanidad Pública, “conocen los datos y los ignoran, a la vez que venden humo con las supuestas soluciones a la demora asistencial”. Los socialistas recuerdan que, en 2022 se anunció un nuevo plan contra las listas de espera que, supuestamente se extendía hasta este año, con “medidas especiales sanitarias de ampliación voluntaria de la actividad asistencial por encima de la jornada habitual de trabajo”, pero su puesta en marcha es muy deficiente.

Consultas especiales contra las listas de espera / PSOE

El PSOE denuncia que la Junta no ha activado este año las medidas contra la demora en tres de los centros más saturados (Parada del Molino, Toro y Benavente Norte), y en el Benavente Sur no lo han iniciado hasta la semana pasada. Los socialistas califican el desarrollo de este plan como de “una estafa mayúscula”.

Zamora recibe el 0,4% del presupuesto

La Junta presumía de disponer de dos millones de euros para reducir las listas en Atención Primaria de Castilla y León en cada año transcurrido desde 2022, pero según los cálculos socialistas, en Zamora se han gastado en compensar el trabajo médico 35.420 euros en 4 años. El PSOE denuncia que Mañueco ha gastado en Zamora un “insultante” 0,4% de todo el presupuesto disponible en estos 4 años para luchar contra las listas de espera en Primaria.

Los datos recabados por el PSOE reflejan una aplicación de las “consultas de demora” que no guarda relación con las sobrecargas de cada centro. Destaca como el Benavente Sur solamente ha tenido 2 días de consulta, mientras en Santa Elena han visto a 544 pacientes en los 28 días de consulta de febrero a octubre de este año (a excepción de agosto y marzo donde no se realizó ninguna), algo que “refleja el total descontrol en la Sanidad de Castilla y León”, en opinión del secretario de Sanidad del PSOE de Zamora, Ismael Aguado.

Desde el PSOE se da la voz de alarma ante los planes que algunas empresas privadas hacen en zonas sobresaturadas, “el PP solo quiere hacernos perder el tiempo a los pacientes mientras su entorno hace negocio con la desgracia ajena”. Desde las filas socialistas preguntan a los responsables del PP: “¿Acaso está la Junta preparando el terreno para la próxima ampliación de cierta empresa privada en Benavente? ¿Desviarán la financiación reservada a las peonadas para la privada?”.

Desde las filas socialistas advierten que no admitirán más recortes, “ni desvíos de financiación de la pública a la privada, ni negocios a costa de la salud de todos”. En opinión del PSOE, la sanidad privada tampoco es la solución, ya que se está demostrando que la caída del sistema público arrastra también la privada a la sobresaturación. La única solución es utilizar al 100% los recursos de los que dispone la atención pública abriendo consultas de tarde, con incentivos a los profesionales, con una correcta planificación y distribución de los recursos, según reclaman los socialistas.