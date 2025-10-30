Lorenzo Jiménez, nuevo director de Ifeza: "Todo lo que mueve Ifeza es dinero que queda en la provincia"

Tras su paso por el Ayuntamiento de Villardeciervos, donde fue alcalde durante ocho años, y por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (Zasnet) que gestiona la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, Lorenzo Jiménez sucederá a Sergio de Fuentes en la dirección del recinto ferial zamorano, Ifeza.

¿Qué le motivó a asumir el cargo de director de Ifeza?

Siempre he tenido vocación de ayudar a la gente y esto es una manera también de poder colaborar, de seguir haciendo un trabajo que Sergio de Fuentes, el anterior director, ha estado haciendo muy bien. Entonces, como mínimo, quiero intentar seguir ese rumbo, y si luego podemos ir mejorando y modernizando el espacio, teniendo en cuenta que ahora también con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, el mundo va cambiando por segundos, debemos tratar de estar al día de todas esas novedades que nos puedan beneficiar en nuestro trabajo.

¿Cuál es su diagnóstico inicial de la institución ferial zamorana y su posicionamiento en Castilla y León?

Llevamos ya unos años en los que desde la Junta de Castilla y León, desde la Diputación Provincial de Zamora, desde muchos pueblos de Zamora como Fermoselle, Puebla de Sanabria o Villardeciervos se está trabajando en potenciar el turismo y en darnos a conocer porque tenemos un patrimonio como puede ser Ifeza muy interesante y lo tenemos que vender. Ifeza se conoce, por supuesto que se conoce, no sé si tanto como a nosotros nos gustaría, pero sí es verdad que se hacen bastantes ferias aquí y yo creo que la gente sí lo conoce, pero como todo en la vida se puede potenciar más.

Ifeza se encuentra actualmente en pleno proceso de modernización con una inversión global de 1.658.488 euros en la que se incluyen actuaciones como la climatización integral de la nave principal y las salas de la primera planta, la mejora de la instalación eléctrica de baja tensión, la sustitución de lucernarios o el cambio de las puertas de emergencia laterales. ¿Cómo van las obras?

El compromiso es que la mayor parte de los trabajos estén concluidas a finales de este año, a excepción de la climatización que se prolongará hasta últimos del mes de enero de 2026. No obstante, para la celebración de la Feria Apícola Internacional, Meliza, se espera que ya esté todo en pleno funcionamiento.

¿Qué prioridades se ha marcado para los primeros cien días de gestión?

El primer semestre del año está cubierta ya la programación, pero sí que me gustaría darle más dinamismo, incorporar más presentaciones o pequeñas ferias que, a lo mejor, no sean tan visibles u otro tipo de actividades para darle más vidilla. Cuando estuve en Villardeciervos, llegué a un pueblo muy bonito, pero que no estaba vendido y con mi maletín comercial salí a la calle a vender Villardeciervos. Creo que lo conseguí. Ahora, tenemos un potencial como es Ifeza, que además su proyecto inicial es dinamizar la provincia de Zamora, y podemos incorporar más proyectos que le den más movimiento.

¿De qué forma puede Ifeza competir con otros recintos feriales de la región?

Sobre todo con mucha publicidad de lo que se hace. Muchas veces parece que lo que hacemos no vale para nada, o sea, hacemos algo y a lo mejor a la gente de fuera le parece más interesante que lo que nos puede parecer a nosotros. Entonces, potenciar lo que estamos haciendo y si podemos traer ideas interesantes como, por ejemplo, hacer una feria de arte y conseguir que vengan de Madrid a Ifeza a exponer, a lo mejor también atrae a la gente de Madrid que conocería más el recinto. Ese es el trabajo, sobre todo, potenciar lo que hacemos y luego buscar las posibilidades y oportunidades que tenemos para ver lo que se puede hacer para conseguir que se haga más grande a la institución provincial.

¿Qué papel va a jugar la digitalización en la gestión de eventos y en la experiencia de expositores y visitantes?

La Inteligencia Artificial ahora vale para todo, entonces en el tema de programaciones o de gestión de trabajos, por ejemplo, nos va a ayudar mucho. Hay que trabajar como se está trabajando, pero siempre adaptando todo lo que venga de fuera. Es decir, si hay un programa o una aplicación que a nosotros nos va a hacer más factible o más mejorable cualquier evento que vayamos a hacer, pues lo tenemos que utilizar. Yo creo que los años próximos van a ser de muchos avances digitales.

¿Qué papel juega Ifeza como motor económico de la provincia?

Todo. Ifeza atrae a mucha gente. Hay ferias provinciales que mueven solamente a la gente de la provincia, que no es poco, pero luego hay ferias que son más internacionales y que van a atraer mucha gente. Esta gente que viene tiene que ir a comer a algún un sitio, si le cuadra además dormir en la ciudad o a lo mejor aprovecha para acercarse a algún pueblo y visitarlo... o sea, todo eso es un dinero que revierte en la provincia. El tema de la influencia económica y social es fundamental. Todo lo que mueve Ifeza es dinero que queda en la provincia y eso es interesante. Y luego, socialmente, es importante por la dinamización y el ambiente que traen las ferias y eventos a Zamora.

¿Al igual que la antigua dirección opta por seguir impulsando Ifeza como destino de interés dentro del llamado turismo MICE, es decir, el turismo de reuniones, congresos, incentivos y exhibiciones?

Todo lo que sea que podamos atraer a Ifeza, por supuesto que se va a hacer: congresos, presentaciones de libros, cualquier cosa que se pueda hacer allí, se va a intentar hacer.

¿Dónde le gustaría ver a Ifeza dentro de cinco años?

Que tenga una posición, que la gente hable bien de Ifeza y que cuando se le mencione Ifeza, que le venga un buen recuerdo a la cabeza.

¿Qué mensaje le gustaría lanzar a las empresas y a la ciudadanía sobre esta nueva etapa?

Que estoy abierto para todo el mundo. Soy un libro abierto para cualquier sugerencia y vengo a trabajar. Alguno pensará que estoy aquí porque soy del Partido Popular, puede ser, tiene su cierta lógica. Pero creo que estoy aquí porque el trabajo que he realizado durante estos años ha cumplido con las expectativas y vengo a trabajar y a intentar hacerlo bien. Ojalá, por el bien de todos, vaya bien esta etapa de trabajo.