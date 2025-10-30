Cómo llegar de Zamora a Bolivia

Lo de menos eran los kilómetros o ser el primero en cruzar la meta. La competición no era el fin principal de la carrera solidaria que este jueves se organizó en la Plaza Mayor por parte del colegio Divina Providencia, con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Taller de Solidaridad, con la que colaboran habitualmente.

Desde los alumnos más pequeños hasta los mayores de 6º de Primaria, todos participaron con el chandal del colegio y su respectivo dorsal, guardando bien en el bolsillo su carnet de patrocinadores, aquellos a los que habían convencido para que, si superaban la prueba, les hicieras sus donaciones, según las vueltas que dieran al circuito.

Un circuito que este año estaba protegido por una gran carpa, ya que la fecha ha coincidido con la celebración de Halloween y la casualidad hizo que así se evitara una posible suspensión por la amenazante lluvia, que al final no hizo su aparición, mientras los niños se esforzaban en cada vuelta.

Niños, profesores y padres

A la carrera se unieron también algunos profesores y padres, que quisieron también colaborar con esta iniciativa solidaria, que se ha repetido en años anteriores con el mismo éxito de participación.

Salida de una de las carreras de la competición solidaria. | ALBA PRIETO

El dinero recaudado con esta acción solidaria de los más pequeños irá destinada a la docena de proyectos con fondos propios que la ONG Taller de Solidaridad desarrolla en diferentes países de todo el mundo, como el de horticultura local y sostenible en Cochabamba (Bolivia), con la participación de setenta mujeres en una iniciativa de soberanía alimentaria y conciencia ecológica.

En la misma zona se desarrollará otro con 140 mujeres, a las que se formará para que sean capaces de emprender.

Los compañeros, animando a los corredores. | ALBA PRIETO

En la vecina Colombia, una treintena de personas están llamadas a participar en una red de emprendimiento para fortalecer su economía y autonomía, mientras que otras 26 mujeres podrán formase como auxiliares de enfermería para convertirse en agentes de salud comunitaria en Medellín.

La ONG Taller de Solidaridad también trabaja en Cuba, con un taller social de artesanía religiosa, para que seis mujeres logren una estabilidad laboral. En Perú, los proyectos pasan por un refugio para las mujeres en Cusco, que atiende a 931 personas en situación de vulnerabilidad, o formación para que 68 personas puedan tener un empleo en actividades como corte y ensamblaje, panadería o pastelería.

La directora del colegio, Yolanda Concejo, se dirige a los niños.

Papúa Nueva Guinea es otra de las zonas donde Taller de Solidaridad destinará los donativos de estos niños zamoranos. Allí, sus propuestas de desarrollo se centran en un taller de peluquería o una nueva oportunidad para 270 mujeres y jóvenes indígenas, con el proyecto "Cocinamos, cosemos y sembramos oportunidades", que les brinda un futuro a través de la formación.

En total, la ONG desarrolla su trabajo en Nicaragua, Colombia, Bolivia, Perú, Cuba y Papúa Nueva Guinea, con proyectos que apuestan por la formación, el liderazgo, el emprendimiento y las redes de apoyo para lograr un futuro estable a las familias más necesitadas de esos lugares, en los que Zamora aporta su granito de arena con iniciativas como la carrera solidaria organizada por el colegio Divina Providencia.