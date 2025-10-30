José Manuel del Barrio, doctor en Sociología en la USAL: "Una mano son los cinco sentidos. Aquello que debemos emplear para entendernos y saber qué nos pasa"

En esta nueva edición de 'Razones para Quedarnos' la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Foods, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Benavente y Toro trabajan mano a mano para luchar contra la despoblación y por potenciar las posibilidades que tiene la provincia para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional. Más información Más información