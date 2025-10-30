José Manuel del Barrio, sociólogo: "Una mano son los cinco sentidos. Aquello que debemos emplear para entendernos y saber qué nos pasa"

Romper con los esquemas, salir del cuadrado establecido, saltar las barreras para acercarnos a lo más humano. Así ha sido el discurso de José Manuel del Barrio, doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca en la sexta edición de Razones para quedarnos. Como cada uno de los invitados al congreso, ha comenzado dando las gracias a los presentes, aunque esta vez desde lo más humano: "Ha sido emocionante encontrarme con caras que no veía desde hacía mucho tiempo. Una mirada, un abrazo, una mano amiga, y por supuesto, mi segunda casa, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. 30 años y 1.500 columnas de opinión dominicales. Lo digo por romper una lanza a favor de este periódico".

Bromea por su forma de ser, por sus movimientos de "docente": "A ellos les gusta y les motiva, a ver si en 20 minutos soy capaz aquí". Primera foto, año 1978. Una imagen difuminada de un joven trabajando en un huerto. Una historia real de un joven que tenía dudas sobre qué hacer tras 11 años fuera de casa formándose: "¿Sigo estudiando? ¿A dónde voy?". "Han escuchado hablar de la teoría del apego? La importancia del contacto a esas edades". A él, le gustaban dos cosas en la vida, y una de ellas, era ser agricultor y ganadero. Sin embargo, hubo quienes no le dejaron ser: "Los primeros fueron sus padres. Él debía de seguir estudiando. Para ellos no había futuro en el pueblo".

Todos los días José Manuel les pregunta a sus estudiantes que cómo están, "¿por qué no le preguntamos lo mismo a Zamora?". Hay que mirarse, lo tiene claro. "Una mano no es solo una mano. Una mano no son solo cinco dedos. Una mano son los cinco sentidos. Aquello que debemos emplear para entendernos y saber qué nos pasa".

El descenso poblacional de la provincia que evidente, algo pasa. Nuestro entorno habla y pide ayuda, pero no se mira no se escucha. Tan solo suena el eco de las palabras vacías que se extiende por la gran magnitud de Castilla y León, de Zamora, poco a poco, cada vez más vacía.