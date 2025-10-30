José Alfonso Herrero, director de la planta de Audens Food en Roales: "Ahora no hay que ofrecer empleos, sino proyectos"

José Alfonso Herrero, director de la planta de Audens Food, ha dedicado sus minutos en la sexta edición de Razones para quedarnos: La voz de los jóvenes, para mostrar como desde su propia empresa buscan captar la atención de los más jóvenes. Para él, lo más importante es poderles demostrar que se puede desarrollar un proyecto profesional en Zamora.

"Cuando hablamos de jóvenes hablamos también de empleo. Ahora no hay que ofrecer empleos, sino proyectos", relata el director. "Hay unos pilares básicos". En primer lugar, es importante mostrar a los jóvenes a qué se dedica la empresa, cuál es su misión y orientación: "Nosotros nos dedicamos a dar soluciones. Somos un referente en el mercado, somos líderes en el mercado ibérico. Pero también es importante señalar que estamos luchando por serlo en el internacional". Es importante que sepa dónde están, a dónde van, que estén ubicados. Como seres humanos "debemos identificarnos con los valores éticos y pasionales de al empresa que a su vez son con los que nos identificamos como personas".

El siguiente paso es conocer el rol que se ocupa, "en este caso nos encontramos en Roales del Pan, es decir, una razón más para quedarnos aquí. Por ello es importante saber qué les podemos ofrecer", explica Herrero. Por último, pero no menos importante, es la gestión de los recursos humanos, que se dividen en dos puntos. El primero sobre las contrataciones, y el segundo, sobre el desarrollo organizativo. Es decir, las formaciones o las posibles promociones. "Es importante que estas personas tengan un proyecto profesional y de vida", sentencia.