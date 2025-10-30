Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: "Sanabria no puede bajarse de la alta velocidad, y si eso pasa tendremos un estado fallido"

La voz de los jóvenes es el nombre que recibe la sexta edición de 'Razones para Quedarnos', unas palabras que para el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, han sido las más exactas: "Razones para volver y razones para venir", narra con un tono melancólico. "Es un acierto implicar a los jóvenes en este proyecto, ya que son el relevo generacional. Son ellos quienes tendrán que dar un paso al frente para que esta provincia sea mejor", sentencia.

"Nunca he hablado mal de esta provincia, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer", recalca. Faúndez ha dejado claro en más de una ocasión que Zamora es una tierra de oportunidades, "y todos tenemos unos deberes y objetivos para que sea mejor". El trabajo de las instituciones es fundamental, no para crear empleo, como dice el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, sino para sembrar la esperanza y el optimismo en un territorio tan extenso como Castilla y León, y menos extenso, como es Zamora: "Las instituciones tenemos que poner los mecanismos para que las empresas y los particulares tengan el terreno abonado y llano para emprender proyectos de vida"·

Que Zamora tiene talento no es un secreto, aunque con el paso de los años se está convirtiendo en el fantasma de su propio recuerdo. No obstante, aún son muchas las personas que han podido y que luchan cada día por sacar adelante proyectos de vida.

"Si a las empresas les va bien, Zamora va bien", sentencia. Para él, son dos los factores que ayudan al emprendimiento. En primer lugar, llevando a cabo servicios de abastecimiento, y en segundo lugar, tentando a los jóvenes a vivir en una localidad como esta. Es por ello que para Fáundez hay que seguir trabajando en problemas como la vivienda, aunque "Zamora es una de las provincias donde aún la vivienda tiene un precio asequible". A esta lucha la siguen muchas otras, por lo que "las instituciones debemos sumar nuestros apoyos y detectar los problemas y abordarlos: la N-122 o la Alta Velocidad e Sanabria. Sanabria no puede bajarse de la alta velocidad, y si eso pasa tendremos un estado fallido".