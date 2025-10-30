Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León: "Yo soy zamorana, yo me fui a trabajar fuera y volví. Porque soy zamorana y creo en esta tierra"

"Yo voy a empezar con José Manuel, tú me pusiste en un compromiso y yo te voy a poner en otro. A veces no se puede mirar, pero sí escuchar", bromea la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, al inicio de su discurso en la sexta edición de "Razones para Quedarnos: La voz de los jóvenes".

La búsqueda por la felicidad es uno te los temas principales en este congreso, un sentimiento que para muchos zamoranos ha ido desvaneciéndose conforme lo han hecho las oportunidades. "Hay que trabajar en ser felices, es uno de los problemas que tenemos en Zamora. Si nosotros no somos felices y no nos lo creemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Zamora tiene muchas razones para quedarse aquí", narra Isabel Blanco.

Hay que romper con la visión optimista como lema de vida, "a mí me gusta ser optimista y creer en Zamora", recalca. Ser vistos es importante, pero también lo es ser escuchados. "Nos interesa vuestra opinión, trabajamos para dar oportunidades, para que Zamora sea atractiva no solo para los que están, no solo para las empresas, y sobre todo, para los jóvenes". Patrimonio, cultura, tradiciones, grandes empresas (muchas veces desconocidas), y ganas de futuro, son algunas de las cosas que Blanco ha mencionado.

"Yo soy zamorana, yo me fui a trabajar fuera y volví. Porque soy zamorana y creo en esta tierra", sentencia, poniendo el broche de oro a esta gran edición.