El futuro de los jóvenes zamoranos, a debate esta tarde en "Razones para quedarnos"

El congreso "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, llega este año a su sexta edición con una propuesta donde se le da altavoz a los jóvenes, para que valoren y pregonen los beneficios de desarrollar su futuro profesional y personal en una provincia como Zamora, donde todas las instituciones tienen que remar en la misma dirección para convertir este territorio en una tierra de oportunidades.

La directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes a este foro, que tendrá lugar esta tarde (17.00 horas) en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Tras la apertura institucional del presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, comenzarán las ponencias de esta jornada, que se inician con la participación de José Alfonso Herrero, director de la planta de Audens Food en Zamora.

Una visión sociológica de la realidad juvenil

El doctor en Sociología José Manuel del Barrio, desde la Universidad de Salamanca, compartirá con el público la situación de la provincia desde el punto de vista social, poniendo sobre la mesa la realidad de esta tierra y las posibilidades que se abren con los jóvenes como protagonistas.

La periodista de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Verónica de Castro, será quien modere a continuación una mesa redonda donde tomarán la palabra jóvenes que trabajan en Zamora, como el ganadero Daniel Vicente, Celia Parriego, trabajadora en la parte artística de la firma de videojuegos Gamez Studio, y la doctora en Ciencias Sociales Ana Belén López.

Clausura institucional y patrocinadores

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, cerrará esta sexta edición de "Razones para quedarnos", que es posible gracias al patrocinio de la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food y la Diputación Provincial de Zamora.

También se cuenta con la inestimable colaboración de los ayuntamientos de Benavente y Toro.