La Feria del Libro Antiguo llega a Zamora: Estrena ubicación y fechas

La Feria del Libro Antiguo y Ocasión recala en Zamora del 31 de octubre al 16 de noviembre en el centro de la ciudad.

Las casetas que otros años se localizaban en septiembre, a veces a principios y otras veces a mediados, en la zona de la Marina e incluso en la calle de Santiago Alba Bonifaz han cambiado su ubicación.

Ubicación

Los profesionales estarán, en esta ocasión, en la plaza de la Constitución, un nuevo emplazamiento en el centro de la ciudad por petición del propio gremio. " Nos trasladamos porque se lo pedimos al Ayuntamiento y nos han hecho esa concesión" señala el vicepresidente de Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León, Alvacal, Abel Vieto, en breve receso en el montaje de su caseta.

Participantes

En esta edición en la feria participan cinco libreros, dos procedentes de la provincia de León, otros dos de Valladolid y, por primera vez, uno de Zamora ya que meses atrás abrió sus puertas la librería de viejo “Volumen 2” que compartirán con los zamoranos un sinfín de títulos antiguos, muchos de ellos vinculados con temática de la provincia de Zamora, sin pasar por alto los títulos de ocasión, desde novelas de múltiples géneros, colecciones, tebeos o cuentos infantiles.

La feria estará abierta hasta el 16 de noviembre de 11.00 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.