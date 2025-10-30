La Feria del Libro Antiguo llega a Zamora: Estrena ubicación y fechas
Cinco profesiones, entre ellos por primera vez uno de Zamora, participan en la iniciativa que estrena fechas y ubicación en la plaza de la Constitución
La Feria del Libro Antiguo y Ocasión recala en Zamora del 31 de octubre al 16 de noviembre en el centro de la ciudad.
Las casetas que otros años se localizaban en septiembre, a veces a principios y otras veces a mediados, en la zona de la Marina e incluso en la calle de Santiago Alba Bonifaz han cambiado su ubicación.
Ubicación
Los profesionales estarán, en esta ocasión, en la plaza de la Constitución, un nuevo emplazamiento en el centro de la ciudad por petición del propio gremio. " Nos trasladamos porque se lo pedimos al Ayuntamiento y nos han hecho esa concesión" señala el vicepresidente de Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León, Alvacal, Abel Vieto, en breve receso en el montaje de su caseta.
Participantes
En esta edición en la feria participan cinco libreros, dos procedentes de la provincia de León, otros dos de Valladolid y, por primera vez, uno de Zamora ya que meses atrás abrió sus puertas la librería de viejo “Volumen 2” que compartirán con los zamoranos un sinfín de títulos antiguos, muchos de ellos vinculados con temática de la provincia de Zamora, sin pasar por alto los títulos de ocasión, desde novelas de múltiples géneros, colecciones, tebeos o cuentos infantiles.
La feria estará abierta hasta el 16 de noviembre de 11.00 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está