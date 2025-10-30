La Diputación de Zamora es la primera de Castilla y León en ofrecer estas ayudas a los ganaderos

La Diputación de Zamora, a través del Área de Agricultura y Ganadería, destina 300.000 euros a la convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de collares con función “vallado virtual” para ganaderos de bovino, equino y caprino de la provincia de Zamora en presente año, cuyas bases salen publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se trata de una línea de ayudas en las que la institución provincial zamorana es pionera ante el resto de las diputaciones de la comunidad castellano y leonesa.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, tienen como finalidad fomentar sistemas extensivos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, además de contribuir a la prevención de incendios forestales en la provincia con la labor de desbroce natural que realiza el ganado.

Objetivo: fijar población en el medio rural

Asimismo, pretenden estimular la fijación de la población al medio rural y la conservación del patrimonio genético provincial aportado por la ganadería bovina, equina y caprina extensivas en Zamora, facilitando el manejo y la gestión de las explotaciones mediante la incorporación de dispositivos basados en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Pueden acceder a la subvención los titulares de explotaciones ganaderas bovinas, equinas y caprinas extensivas o semi extensivas de la provincia que estén orientadas a la consecución de una producción ganadera sostenible y respetuosa con el medio ambiente y procuren unas condiciones adecuadas de higiene y bienestar animal.

La Diputación subvenciona exclusivamente los gastos de adquisición de collares con función “vallado virtual” para ganado bovino, equino y caprino, entendidos como aquellos dispositivos que, colocados en los animales, cuenten con la tecnología necesaria para poder determinar su ubicación en el medio natural desde una aplicación instalada en un dispositivo móvil.

Una forma de facilitar el control del rebaño

Este sistema permitirá definir recintos de pastoreo. En el caso de que los animales lo abandonen emitirá una advertencia o señal, tanto para el animal como en el dispositivo móvil del ganadero, lo que facilitará el control del rebaño sin necesidad de instalar vallados u otros elementos temporales o permanentes.

La institución provincial subvencionará hasta un máximo de cincuenta collares por solicitante para las explotaciones de ganado bovino y equino. También se consideran gastos subvencionables los derivados de la adquisición de baterías adicionales para los collares, con un límite de una batería por cada cinco collares solicitados y de cargadores para los mencionados dispositivos, en este último caso con un límite de un cargador por cada diez collares adquiridos.

En el caso del ganado caprino se subvencionará hasta un máximo de 25 collares por solicitante. Del mismo modo, se consideran gastos subvencionables los derivados de la adquisición de baterías adicionales para los collares, con un límite de una batería por cada cinco collares solicitados y de cargadores para los mencionados dispositivos, en este último caso con un límite de un cargador por cada diez collares adquiridos.

Se subvencionará en la presente convocatoria un máximo de dos solicitudes realizadas por ganaderos titulares de explotaciones de ganado caprino.

Requisitos para la subvención

La cuantía unitaria por beneficiario alcanzará, como máximo, el 50% del coste de adquisición de estos dispositivos, de manera que, el solicitante deberá aportar para justificar la ayuda concedida las facturas y justificantes de pago del 100 % de la inversión realizada.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las ayudas son compatibles con cualquier otra que pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, para la misma finalidad.

Esta línea de ayuda está enmarcada dentro de las políticas públicas de la Diputación de Zamora para apoyar a sectores tan importantes en la provincia como la agricultura y la ganadería.