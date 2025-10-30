Detenido un hombre en Zamora por dos robos con intimidación perpetrados en comercios de la capital y otro intento en el que fracasó

La Policía Nacional ha informado de una nueva operación contra los robos en Zamora, en la que han detenido a un varón por varios sucesos ocurridos durante la tarde de este miércoles. Según han explicado desde la Subdelegación del Gobierno, el sospechoso fue interceptado por agentes uniformados durante la mañana de este jueves, después de haber perpetrado un robo durante la tarde del miércoles en un comercio de la capital y no haber podido llevar a buen puerto el intento en otro local. Estas actuaciones de la Policía Nacional quedan encuadradas dentro del 'Plan Comercio Seguro' por el que se han extremado las precauciones en las zonas comerciales de Zamora.

Los hechos se produjeron a media tarde de este miércoles, cuando un individuo accedió a uno de los supermercados de la capital, traspasando la cinta de seguridad, colocándose detrás de la cajera, empujándola y exigiéndole el dinero de la caja. Otra trabajadora que observó la escena, grito auxilio llamando a la Policía, por lo que el varón se marchó corriendo sin conseguir el botín. Sin embargo, su 'festival del robo' no se quedó ahí, pues que busco un nuevo objetivo y entró en otro establecimiento al grito de "¡Esto es un atraco!", obligando a la apertura de la caja registradora por parte de la cajera, logrando un botín de 600 euros en metálico.

Plácida noche de hotel

Conseguida esta cantidad, huyó corriendo del lugar, aunque la víctima avisó igualmente a la Policía Nacional de lo ocurrido. A partir de ese momento, comenzó la investigación por parte de varios agentes, que llevaron a la identificación del posible autor del delito de robo con intimidación, confirmado además que se pernoctaba en un hotel de la capital. Tras varias horas de espera, los policías detuvieron al individuo esta mañana a su salida del hotel, incautándole el dinero sustraído la tarde anterior. Asimismo, desde el cuerpo policial han asegurado que el varón detenido contaba ya con antecedentes y que ya había sido identificado recientemente por el robo de un teléfono en un establecimiento hostelero.