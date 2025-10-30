Salud
El consejero de Sanidad se compromete en Zamora con las enfermedades raras
Vázquez asegura que su baja prevalencia "no puede traducirse en invisibilidad"
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, subrayó que las enfermedades raras "representan un enorme desafío sanitario, social y ético" y "su baja prevalencia no puede ni debe traducirse en invisibilidad".
El máximo responsable de la Sanidad en Castilla y León abrió con estas palabras la "Jornada sobre el abordaje de las enfermedades raras en Castilla y León", organizada el miércoles por una publicación médica en la capital zamorana.
Avances
El político indicó que "la ampliación progresiva del programa de cribado de neonatal ha permitido detectar más casos en etapas tempranas reduciendo también los tiempos medios de diagnóstico y mejorando el pronóstico de los pacientes".
Población afectada
Aportó que en la región se estima que "entre 80.000 y 135.000 personas requieren una atención especializada, ordenada y sensible a sus necesidades específicas".
También concretó, ante un foro integrado por especialistas, que "se han creado cuatro nodos asistenciales de referencia en Burgos, León, Salamanca y Valladolid que atienden los casos más complejos en adultos, al igual que se han creado equipos multidisciplinares de referencia en todas las áreas de salud tanto en el ámbito pediátrico como en el ámbito adulto".
Suscríbete para seguir leyendo
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está