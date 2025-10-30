El consejero de Sanidad se compromete en Zamora con las enfermedades raras

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, subrayó que las enfermedades raras "representan un enorme desafío sanitario, social y ético" y "su baja prevalencia no puede ni debe traducirse en invisibilidad".

El máximo responsable de la Sanidad en Castilla y León abrió con estas palabras la "Jornada sobre el abordaje de las enfermedades raras en Castilla y León", organizada el miércoles por una publicación médica en la capital zamorana.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, participa en unas jornadas sobre enfermedades raras / Víctor Garrido / LZA

Avances

El político indicó que "la ampliación progresiva del programa de cribado de neonatal ha permitido detectar más casos en etapas tempranas reduciendo también los tiempos medios de diagnóstico y mejorando el pronóstico de los pacientes".

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a su llegada a Zamora. / Víctor Garrido / LZA

Población afectada

Aportó que en la región se estima que "entre 80.000 y 135.000 personas requieren una atención especializada, ordenada y sensible a sus necesidades específicas".

También concretó, ante un foro integrado por especialistas, que "se han creado cuatro nodos asistenciales de referencia en Burgos, León, Salamanca y Valladolid que atienden los casos más complejos en adultos, al igual que se han creado equipos multidisciplinares de referencia en todas las áreas de salud tanto en el ámbito pediátrico como en el ámbito adulto".