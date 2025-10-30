Cómo ayudar al Teléfono de la Esperanza en Zamora mientas se disfruta de música en directo

La música volverá a convertirse en vehículo de solidaridad el próximo 12 de noviembre, cuando el Teatro Ramos Carrión de Zamora acoja el concierto benéfico "Zamora canta a la esperanza", una iniciativa que busca tender puentes de apoyo y empatía a través de la cultura.

El evento, promovido por el Teléfono de la Esperanza de Zamora, contará con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora, que reafirman así su compromiso con las causas sociales y con la promoción de la vida cultural de la provincia.

Un concierto con las mejores agrupaciones corales de Zamora

El concierto reunirá a algunas de las agrupaciones corales más destacadas del panorama local, como el Coro Sacro Jerónimo Aguado, la Coral Aures Cantibus y el Coro Amigos de la Ópera, que compartirán escenario con la reconocida voz del barítono Luis Santana, acompañado de Víctor Carbajo al piano.

Aures Cantibus en la Horta / A. B. (Archivo)

Todos ellos participarán de forma altruista, sumando su talento a una causa que busca dar visibilidad a la importancia de la salud emocional y del acompañamiento en momentos de dificultad.

Trabajando desde hace más de 15 años en Zamora

El Teléfono de la Esperanza de Zamora trabaja desde hace más de quince años ofreciendo orientación, escucha activa a personas que atraviesan distintas situaciones de crisis o confusiones en momentos puntuales, así como, diferentes talleres para trabajar la salud emocional.

El coro sacro Jerónimo Aguado, en la Catedral. / EMILIO FRAILE (Archivo)

Los fondos recaudados en este concierto permitirán sostener y ampliar los programas de atención y formación de voluntarios, actividades de prevención del suicidio y promoción del bienestar emocional.

La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Ramos Carrión. Las entradas, con un donativo de 10 euros, pueden adquirirse en la Librería Jambrina (Plaza del Maestro, s/n), en Tejidos María Oliva (calle El Riego, 4) y en la taquilla del teatro, una hora antes del inicio del espectáculo.