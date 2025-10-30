Adoptar un perro en la perrera de Zamora costará entre 200 y 330 euros

La adopción de un perro tendrá una tarifa de 200 euros, la de una perra 330, un gato macho 180 euros y una gata hembra 240. Son las tasas que acaba de aprobar el Pleno del Ayuntamiento de Zamora para los animales acogidos en la perrera que quieran ser adoptados por un ciudadano.

La concejal de Sanidad, Auxi Fernández, explicó que no se trata de ningún impuesto nuevo, sino de repercutir los costes que conlleva el adecuado estado sanitario de los animales, como la vacunación, tratamientos antiparasitarios o en su caso esterilización, entre otros. Son, por otra parte, los cuidados sanitarios que asumen los dueños de las mascotas domésticas habitualmente.

Ha sido uno de los puntos del orden del día de la anodina sesión del Pleno del Ayuntamiento de Zamora de octubre, que se desarrolló con el visto bueno a asuntos de trámite y sin apenas ruido en el apartado de ruegos y preguntas y que comenzó con dos minutos de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista.

Sergio de Fuentes se llevó su medalla de concejal al abandonar la corporación antes de ocupar el puesto de gerente provincial del Partido Popular, al que regresa tras su paso por la dirección de Ifeza. La lista popular salta a Esperanza Saavedra, una mujer que ya ha sido concejala con anterioridad y que entra de nuevo en la corporación municipal zamorana. Tras el cese de De Fuentes es preciso llevar a cabo los trámites necesarios para que Saavedra pueda tomar posesión de su cargo en una próxima sesión plenaria.

Carrascal

En el apartado de mociones el grupo Zamora Sí presentó una específica sobre Carrascal, dentro de la ronda reivindicativa de mejoras para distintos barrios de la ciudad. La concejala Rocío Ferrero fue la encargada de defender la propuesta que incluía facilidades urbanísticas para el barrio con el fin de que no se vea encorsetado por la normativa urbana del resto de la ciudad y que responda mejor para posibilitar su desarrollo con su tipología de pueblo.

Zamora Sí, pidió mejoras en la pavimentación de calles, alumbrado y limpieza de las calles, ya que en su visita al barrio el grupo político pudo conocer de primera mano las deficiencias en este sentido, incluida la situación de los contenedores de basura, en mal estado y que favorecen la proliferación de ratas y otros animales.

La solución de la depuración de las aguas residuales, que se siguen vertiendo directamente al río Duero fue otra de las reivindicaciones principales de la moción, que no pasó de la exposición de motivos, ya que el equipo de Gobierno propició con su abstención en el trámite de urgencia, que no pudiera debatirse, al no poder superar este paso.

Puente de Piedra

En el apartado de preguntas el portavoz de Vox, Javier Eguaras manifestó al alcalde su sorpresa por el anuncio realizado por el mismo Francisco Guarido respecto a que el Puente de Piedra se quedará como está sin que sé de solución a los seis centímetros que supuestamente faltan en la altura del pretil para que se cumpla con la normativa.

Se preguntó Eguaras si el Ayuntamiento va a saltarse la normativa en una obra propia mientras que a los ciudadanos les obliga a cumplir a rajatabla todas las prescripciones, llegando incluso a paralizar obras por aspectos nimios. Y también mostró sus dudas de que el Ayuntamiento pueda quedar eximido de responsabilidad ante un posible accidente que se produzca con un pretil que incumple la normativa por más que el director de obra se haya hecho cargo de su responsabilidad.

Guarido respondió que en este asunto hay dos versiones diferentes, una de la de los técnicos municipales, que entienden que faltan seis centímetros en el pretil para cumplir la normativa y otra la del director de obra, que estima que esas medidas se refieren a una barandilla, no a un muro como tiene el viaducto y, por tanto, no se estaría ante ningún incumplimiento y en todo caso se responsabiliza del asunto.

El alcalde defendió que el Ayuntamiento no siempre ha atendido el criterio de los técnicos municipales y puso como ejemplo el momento en que estos propusieron una sanción de 120.000 euros a la empresa adjudicataria por el retraso en las obras, frente a la que el Consistorio decidió otorgar un plazo mayor. En esa ocasión, apuntó, Vox no se pronunció.

Coworking

Una última pregunta fue la que lanzó el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, al concejal David Gago, por su promesa de convertir el pequeño edificio acristalado del parque de San Martín, ideado como oficina turística y sin uso prácticamente desde su construcción, en un espacio de coworking, con el fin de facilitar su uso por parte de jóvenes para sus actividades de ocio y laborales.

Se quejó Tomé de que en la última comisión no estaba Gago y, por tanto, no pudo preguntarle por el incumplimiento de su promesa de ejecutar el espacio de coworking antes del verano. Gago reprochó al portavoz de Zamora Sí que no haya esperado a este miércoles para preguntarle en la comisión de su área, le recordó que ya tiene la documentación en su poder e informó que el proyecto, de 48.400 euros más IVA está ya adjudicado y con ejecución pendiente de que concluya el proyecto que Renaturaliza está llevado a cabo también en el mismo parque de San Martín.