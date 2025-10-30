230.000 euros para arreglar el socavón de Cardenal Cisneros

El Gobierno central asume el arreglo del socavón abierto en junio en la calzada de Cardenal Cisneros al que destina 230.000 euros para agilizar una obra que le corresponde al Ayuntamiento de Zamora, ha anunciado el subdelegado del Ejecutivo nacional en la provincia, Ángel Blanco García. El Ministerio de Transportes ha decidido ejecutar un proyecto que ponga fin al defecto estructural de ese tramo de la calzada que ya en 2018 se abrió y se tragó literalmente un vehículo estacionado en ese punto, ha recordado. Las previsiones son que los trabajos puedan comenzar a mediados del mes de noviembre si no surgen imprevistos, ha avanzado.

La Unidad Provincial de Carreteras está en estos momentos en la fase de redacción del modificado del proyecto y "se ha pedido la continuidad de la obra para poder ejecutar esta intervención lo antes posible aunque no está aprobado definitivamente ese modificado", ha puntualizado.

El subdelegado ha querido precisar que esta es la opción más factible para dar una solución ágil a este problema, ya que si el Ayuntamiento llevara a cabo la intervención, "tendría que empezar por abrir un expediente para iniciar los trámites para contratar la obra y se tardaría más" en ofrecer una solución más adecuada, lo que se descarta el arreglo superficial que se planteó inicialmente.

Con esta decisión se intenta que el tramo quede definitivamente en uso sin riesgos de que no vuelva a producirse ninguna incidencia de este tipo que afecta una de las principales arterias viarias de la capital.