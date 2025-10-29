Los zamoranos, divididos y enfrentados sobre la celebración de Halloween en nuestras calles

Al menos desde que se implantaron los festivos en España, el 1 de noviembre ha sido un día de libranza a nivel nacional. Conocida como la festividad de Todos los Santos, era el momento que cada año servía a millones de compatriotas para rendir tributo a sus difuntos, siempre y cuando no lo pudieran haber hecho durante todo el año por otras obligaciones. Sin embargo, hace ya varias décadas que en España en general y en Zamora en particular también se celebra 'Halloween', una tradición importada desde los Estados Unidos y que tiene especial impacto cada 31 de octubre en los más pequeños de la casa.

Y en el caso de los zamoranos... ¿Que prefieren? ¿Todos los Santos o Halloween? ¿Ambas o ninguna? Aprovechando la cercanía de fechas, LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA ha realizado en las últimas horas un pequeño estudio a través de su cuenta de Facebook. La pregunta, más bien sencilla, indicaba a los seguidores si estaban "¿A favor o en contra de celebrar Halloween?". Con más de mil respuestas en apenas 24 horas, el sentir general es de división y -en algunas ocasiones- enfrentamiento entre los habitantes de Zamora a cuenta de la famosa festividad que llena de calabazas las casas, calles y colegios.

Uno de los seguidores del medio apuntaba a que "celebrar Halloween en España es como si en EEUU realizarán la procesión de la Virgen del Carmen en Louisiana navegando por el Misisipi". Una respuesta que no tardó en tener contestaciones de todos los tipos, como quien le remarcaba con tono irónico que "igual te piensas que la Virgen María y en niño Jesús nacieron en España…". Desde luego, la entrada en cultura española de esta tradición norteamericana sigue causando discrepancias incluso décadas después de su llegada, que se produjo en las últimas décadas del Siglo XX, con el aperturismo propio de la democracia.

Respeto y libertad

Pese al enfrentamiento entre algunos usuarios, también hay quien aboga por el respeto a cualesquiera que sean las tradiciones de cada uno. Ejemplos de ello son mensajes como "totalmente a favor... es mejor reírse de la muerte antes de que ella se ría de ti", aprovechando que se trata de una festividad que en ocasiones ayuda a pasar el mal trago del día siguiente con una felicidad mayor en la previa. También hay quien rebusca en los orígenes de esta fiesta, no tan americana y sí mas europea, pues "viene de all how eve, dia de los difuntos; pero como todo se lo agencian ellos como si fuera suyo... ", en referencia a los Estados Unidos.