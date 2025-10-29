"Zamora y León quieren conocerte", la emotiva campaña de Caja Rural de Zamora para la recuperación tras los incendios del verano

Los incendios de este pasado verano dejaron una huella que nunca olvidarán los zamoranos. Una herida en el corazón de la provincia, que se volvió negro y que tardará años en recuperarse. Aun así, desde el primer momento ha habido personas, empresas e instituciones que se han volcado para que los estragos de los grandes fuegos que asolaron al noroeste peninsular se noten lo menos posible en la vida y economía de Zamora. Abanderando esta batalla por recuperar lo perdido, Caja Rural de Zamora ha lanzado el spot "Zamora y León quieren conocerte", en busca de revitalizar un turismo muy debilitado en los últimos meses.

La difusión de esta iniciativa será multiplataforma, pues no solamente se podrá ver en televisión o medios digitales, sino que también se podrá escuchar en la radio. Se trata, además, de una campaña que tendrá eco también a nivel nacional, pues también son el resto de españoles quienes tienen que enamorarse de León y Zamora para poder dar una mayor visibilidad a la riqueza humana y natural que tienen ambas provincias. De esta manera, Caja Rural de Zamora busca impulsar la recuperación social, económica y medioambiental del noroeste autonómico, reafirmando el compromiso histórico de la entidad con su sociedad.

Dos provincias limítrofes, como son León y Zamora, fueron una de las zonas más afectadas por la gran oleada de incendios que vivió España durante el verano de este 2025. Para el agrio recuerdo quedan ya los incendios de Molezuelas de la Carballeda, Porto o Puercas; pero también los de Yeres, Llamas de Cabrera o Boca de Huérgano. Parajes pintorescos de la autonomía como el Parque Natural del Lago de Sanabria y sierras de Segundera y Porto (en Zamora) o Las Médulas (en León) quedaron calcinados durante unas semanas trágicas debido a los incendios, ya fuera de manera parcial o completa.

Un potencial vivo

Ahora, desde Caja Rural de Zamora animan a conocer ambas provincias y visitar otras zonas con el mismo -o más- encanto que aquellas donde el paisaje todavía recuerda al fuego. En definitiva, la entidad zamorana ha decidido dar un paso adelante para poner en valor las comarcas damnificadas, contribuir a su recuperación, y recordar que estos territorios cuentan con un potencial vivo y resiliente. Bajo un mensaje de esperanza y unión, Caja Rural de Zamora lanza una campaña de comunicación a nivel nacional y regional, que pone el foco en los valores que definen a esta tierra: la solidaridad, el esfuerzo y el arraigo.