Veredicto del jurado: culpables por unanimidad los dos asesinos del crimen del Tera irán a prisión un mínimo de 30 años

El jurado dio ayer su veredicto de culpabilidad para el crimen del Tera en la Audiencia de Zamora: entre 30 y 50 años de cárcel cumplirán los dos condenados de asesinar al ciudadano portugués Jaime G., cuyo cadáver apareció ahogado en Sanabria, junto a la playa de Los Enanos, con la cabeza precintada, metido en una bolsa de basura atada a la cintura, con cal en piernas y pies.

La unanimidad del jurado permitirá a la magistrada moverse en la horquilla de 15 a 25 años de prisión para condenar a cada uno de los dos responsables del crimen, es decir, a Ana Cristina P.A.S., la mujer que alquilaba una habitación a Jaime G. y para su expareja Antonio C.G.C., alias "Marineiro", también conocido del muerto. La encargada de acotar las penas de cárcel en sentencia es la jueza que presidió el juicio durante seis días y asistió al jurado popular durante 24 horas para elaborar el objeto del veredicto anunciado pasadas las 19.00 horas de ayer.

La portavoz del tribunal popular ofrecía los pormenores que convierten el homicidio en asesinato, la huella de los dos imputados en la cinta aislante y la alevosía, consistente en asegurarse la muerte de Jaime G. sin que pudiera defenderse para lo que Ana Cristina le drogó antes de precintarle los ojos y la boca con cinta americana Antonio e introducirle en la bolsa de basura atada a su cintura con cal viva para arrojarle al agua y que muriera ahogado. El otro elemento que agrava el homicidio es el móvil económico, ambos fueron cotitulares de la cuenta bancaria de Jaime G. para seguir cobrando sus pensiones de mil euros tras matarle.n

Tan solo un voto del jurado permitió al tercer imputado Francisco A.G.C., apodado "El Chino", quedar en libertad en la misma sala de vistas de la Audiencia, de cuya implicación como cómplice de Ana Cristina P.A.S. no hay pruebas suficicientes, según el veredicto. "Su participación era difícil de demostrar", admitió la fiscala de la Audiencia Belén Fernández Vizán. Satisfecha por el resultado de "un juicio complejo, con pruebas indiciarias" que había que dejar bien atadas, "el juicio ha salido muy bien", la Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para cada condenado.

A esa pena se sumó el abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero, que representa a la hija de la víctima, quien será indemnizada con 200.000 euros, de acuerdo con el veredicto. Martín Anero también realizó una valoración "muy positiva, se ha hecho justicia", indicó para admitir que su petición de prisión permanente revisable "era difícil de conseguir" porque se basaba los condenados se aprovecharon de la edad del muerto de 70 años.