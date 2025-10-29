El Senado muestra su apoyo para la promoción de 'Las Edades' como destino cultural prioritario a nivel nacional e internacional

Desde ayer, la exposición 'EsperanZa' cuenta con el apoyo expreso del Senado. A pesar de la abstención del grupo socialista y sus socios parlamentarios, la moción presentada por el PP para su promoción a nivel nacional e internacional salió adelante, con el respaldo de los 18 representantes del Partido Popular. Esta iniciativa fue debatida en la Comisión de Cultura de la cámara alta española, buscando así promover una campaña para colocar a la provincia de Zamora como destino cultural prioritario dentro de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, impulsada por el Gobierno de España para las zonas más despobladas del país.

La encargada de defender esta moción por parte del PP fue la senadora zamorana Natalia Ucero, que remarcó que "Zamora no pide favores, sino que pedimos reconocimiento, cooperación y sensibilidad". Por ello, instaron al resto de grupos del Senado a apoyar esta iniciativa en pos de "sumar esfuerzos en torno a un proyecto que ha demostrado su eficacia, su rentabilidad y su capacidad de orgullo colectivo". De cualquier manera, esta propuesta pudo salir adelante gracias a la mayoría con la que cuenta el PP en la Comisión de Cultura, donde suma 18 representantes frente a los 12 abstencionistas del resto de agrupaciones (PSOE y ERC-Bildu).

Durante su intervención, la senadora Natalia Ucero destacó que Las Edades del Hombre son “el proyecto cultural más emblemático de Castilla y León y uno de los más prestigiosos de España y Europa”, subrayando además la necesidad de visibilizar Zamora como un referente cultural y espiritual en un momento en que la provincia atraviesa una situación demográfica crítica. Por ello, una vez conocido el resultado de la votación reitero que "el PSOE ha perdido hoy una oportunidad de estar con Zamora y con uno de los proyectos culturales más importantes" tanto de la provincia de Zamora como de Castilla y León como autonomía.

EsperanZa

La segunda exposición de Las Edades del Hombre en Zamora, 'EsperanZa', apuesta por una selección minuciosa de obras firmadas por una nómina de autores de primera fila, como El Greco, Salzillo, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Diego de Siloé, Zurbarán, Velázquez, Goya, Picasso, Venancio Blanco, Eduardo Barrón o Pablo Gargallo. La propuesta expositiva conjuga obras antiguas, la más vetusta data del siglo XI, con contemporáneos que hasta ahora no se habían exhibido en Las Edades del Hombre. "EsperanZa" se dividen en un preludio, que se localiza en la iglesia de San Cipriano, y tres momentos que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre "Pasión", "Resurrección" y "Misión".