Sacyl fija servicios mínimos para la huelga de técnicos sanitarios en Zamora

La Consejería de Sanidad ha fijado los servicios mínimos para los técnicos superiores de imagen para el diagnóstico, laboratorio, Anatomía Patológica y Radioterapia ante la convocatoria de huelga del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios para el jueves y viernes de esta semana y lunes y martes de la próxima.

En el caso de la Gerencia de Zamora los mínimos para los técnicos superiores de Imagen para el Diagnóstico están fijados en tres efectivos por la noche, cinco por la mañana y cuatro por la tarde, durante las cuatro jornadas de huelga. Para los técnicos superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico los efectivos en servicios mínimos son tres en el turno de noche, siete en el de mañana y cuatro en el de tarde todos los días de huelga.

En Anatomía Patológica hay un técnico de servicio mínimo en turno de mañana cada día y en el caso de Radioterapia tres por la mañana y dos por la tarde.

Se trata sobre todo de garantizar la atención a los pacientes graves o que precisen atención urgente, además de otros supuestos, como el cribado de cáncer de mama, indica la Consejería de Sanidad en el decreto que fija los servicios mínimos.

Grupo B

La protesta de los técnicos, titulados superiores de ciclos formativos de formación profesional, tiene que ver con su reivindicación histórica de formar parte del nivel B de la estructura del personal sanitario o equiparar determinados ciclos con sus equivalentes en Europa.

Es más, en el caso de no obtener eco a sus demandas, los técnicos no descartan acudir a la huelga indefinida.

Los profesionales ya plantearon movilizaciones en junio, pero la huelga quedó desconvocada tras entablar conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los técnicos no han visto reflejadas sus demandas en el borrador del Estatuto Marco, un documento que ha planteado protestas de otros muchos colectivos, además de los técnicos.

Las demandas que hicieron llegar a los consejeros de salud de las comunidades autónomas tampoco tuvieron una respuesta positiva para sus pretensiones.