El PSOE de Zamora pide una nueva convocatoria de ayudas al comercio rural

El Grupo Socialista ha criticado que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo haya denegado la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Diputación de Zamora para poder ejecutar el programa de ayudas "Comercio Rural EcoZamora: Tu pueblo, tu comercio", que contaba con una subvención de 75.000 euros, concedida por la propia Junta de Castilla y León para dinamizar el comercio minorista en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Decisión que obligó a la Diputación a renunciar formalmente a la subvención, "ya que los incendios impidieron que numerosos comercios pudieran presentar sus solicitudes dentro del plazo previsto", alegan desde el PSOE de Zamora.

Por todo ello, han pedido que la administración regional rectifique y convoque de nuevo estas ayudas, adaptándolas a las circunstancias excepcionales que ha vivido Zamora este verano. "Las ayudas al comercio rural son fundamentales para reconstruir la economía local y fijar población en los pueblos, pero si no se adaptan a la realidad del territorio, acaban siendo papel mojado", arguyen.

Asimismo, el Grupo Socialista en la Diputación de Zamora ha exigido al presidente provincial, Javier Faúndez, que salga públicamente a reclamar estas ayudas y se ponga del lado de los afectados, en lugar de guardar silencio ante los atropellos de la Junta. “Faúndez debe dejar de ser el portavoz de Mañueco en Zamora y empezar a ser el presidente de todos los zamoranos. Tiene que plantar cara a la Junta y exigir lo que es justo para esta provincia”, subrayan los socialistas.