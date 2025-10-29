La Junta pide en Zamora un Plan Nacional del Biogás, no regional

La Junta de Castilla y León considera que la regulación del biogás debe ser abordada por el Estado mediante un plan nacional y por tanto dejó en el aire que la comunidad autónoma vaya a regular este sector, sin perjuicio de que aplique las máximas garantías ambientales antes de aprobar cada proyecto.

Así lo dijo el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a preguntas de los periodistas en una visita a Zamora.

Sobre si el Plan Regional del Biogás está aún en borrador, el consejero respondió que "como saben hay dos formas de actuar. Esa planificación ha de tener un carácter nacional porque en definitiva son infraestructuras de carácter energético. Y por nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: toda solicitud, promoción por parte de una empresa particular de una instalación de este tipo tiene que llevar las mayores exigencias en su proyecto para que pueda contar con el plácet de la administración pública".

A continuación se le preguntó si "entonces, ¿no se va a elaborar un plan regional, se traslada al Estado que elabore un plan estatal?", a lo que el consejero respondió: "Llamamos al Estado a celebrar un plan estatal, sin perjuicio de lo cual nosotros sí planificamos. Hay que tener en cuenta que cada una de las autorizaciones ambientales o de los proyectos que se analizan se tienen en cuenta los efectos sinérgicos que haya con otro tipo de instalaciones y, por lo tanto, hay una evaluación global, no solo individual de cada proyecto".

La misión de la plantas de biogás es, dijo el consejero, "hacer una mejor gestión ambiental de los restos biológicos".

Pidió a la gente "que confíe en lo público. La normativa ambiental europea, nacional y autonómica es muy exigente y su objetivo es evitar daños, olores, emisiones y afectaciones a la ciudadanía. Y esa normativa está exhaustivamente ejecutada por funcionarios públicos, aquí no hay decisiones políticas, hay decisiones técnicas muy estrictas. Cualquier proyecto que ve la luz es porque cumple con todos los marchamos de legalidad para el bien de la sociedad, no para el mal".

Planta de Coreses

Por otra parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, descartó que el Ayuntamiento de Zamora tenga algo que decir en la tramitación administrativa de una de esas plantas de biogás en el vecino municipio de Coreses. "No es el término municipal de Zamora. Nosotros en Coreses poco podemos hacer. Confío en que todos los informes que tenga que hacer la Junta de Castilla y León con sus licencias ambientales tengan en cuenta el tema de los olores como estoy seguro que lo van a tener. Y en ese sentido animar también al alcalde de Coreses a que incida en que se hagan los informes de manera completa y que esté un poco al tanto del asunto", explicó el primer edil de Zamora.

Guarido indicó que "nosotros como Ayuntamiento de Zamora en este caso (de que se produzcan malos olores en la capital) podríamos estar afectados, pero vamos a esperar. En el proceso administrativo desde luego es el Ayuntamiento de Coreses el que tiene que estar al tanto de las cosas".