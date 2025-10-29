El II Concurso de Escaparates "Nos lo tomamos a pecho" ya tiene ganadores
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó por segundo año el certamen con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama
Sesenta comercios de Zamora han participado en la segunda edición del concurso de escaparates "Nos lo tomamos a pecho", promovido por la AECC, Azeco, el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. No obstante, fueron un centenar los que respondieron a la llamada de teñir sus establecimientos de rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.
Cifras que demuestran la concienciación de la sociedad y la solidaridad de los comerciantes para poner su granito de arena en sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana, el tratamiento oportuno de la enfermedad y la investigación.
Escaparates en rosa llenos de originalidad como ha destacado el jurado compuesto por Alma Domingo, licenciada en Bellas Artes y en Diseño de Interiores, profesora de dibujo en secundaria y con amplia experiencia en pintura, ilustración y proyectos creativos; Javier Garduño, diseñador zamorano con más de 25 años de experiencia y reconocimiento internacional en el ámbito del diseño y la creatividad; y Leticia Gómez, arquitecta de interiores y directora de arte, con trayectoria en cine, publicidad y teatro, y proyectos personales de ilustración y arte.
Por ello, no ha sido fácil la elección de los tres ganadores. El primer puesto ha sido para El Redondel. Las artífices del escaparate de la primera mercería terapéutica de España, Carmen Peláez y Teresa Peláez, han mostrado su emoción por recibir el premio. "Lo que queríamos transmitir en El Redondel es la cercanía que cualquier persona intenta transmitirle a una persona que está pasando por este proceso", han expresado.
Un mensaje de apoyo y acompañamiento al que se han sumado también desde la Peluquería Rosa y José con su exposición que ha obtenido el segundo premio. Centro de estética que está especializada en pacientes oncológicas por lo que tiene aún más simbolismo el reconocimiento.
Por último, el jurado ha destacado el escaparate de la Clínica Implantes con el tercer premio.
Organizadores, colaboradores y premiados han posado juntos en la entrega de premios, celebrada en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, animando a que se haga una tercera convocatoria en la ciudad de Zamora.
